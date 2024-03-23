Скидка на коммуналку до 75%: кто может получить и куда обращаться

Фото: военные могут получить до 75% скидки на коммуналку (Виталий Носач, РБК-Украина)

Некоторые украинцы могут получить льготы по оплате коммунальных услуг. Скидка на оплату коммуналки составляет 75%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Получить 75% скидки на оплату коммунальных услуг могут участники боевых действий в установлении норм потребления. Какие документы нужны: документ, подтверждающий право на льготу (удостоверение участника боевых действий);

паспорт для подтверждения личности;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код). Чтобы воспользоваться этой льготой, необходимо подать заявление и документы. Сделать это можно лично, обратившись в отделение Пенсионного фонда, или отправить по почте необходимые документы. Также можно подать заявление онлайн на портале электронных услуг Пенсионного фонда и на портале "Дія".