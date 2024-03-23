Скидка на коммуналку до 75%: кто может получить и куда обращаться
Некоторые украинцы могут получить льготы по оплате коммунальных услуг. Скидка на оплату коммуналки составляет 75%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Получить 75% скидки на оплату коммунальных услуг могут участники боевых действий в установлении норм потребления.
Какие документы нужны:
- документ, подтверждающий право на льготу (удостоверение участника боевых действий);
- паспорт для подтверждения личности;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код).
Чтобы воспользоваться этой льготой, необходимо подать заявление и документы. Сделать это можно лично, обратившись в отделение Пенсионного фонда, или отправить по почте необходимые документы.
Также можно подать заявление онлайн на портале электронных услуг Пенсионного фонда и на портале "Дія".
Частичный мораторий на повышение тарифов
Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, но не касается электроэнергии и холодной воды.
По прогнозу НБУ, мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение может быть отменен только в 2025 году. Это произойдет после отмены военного положения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.