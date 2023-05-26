Когда высаживать фруктовые деревья в июне, чтобы радоваться богатому урожаю: лучшие даты

Первый месяц лета - прекрасная пора для высаживания и выращивания фруктовых деревьев. А если хотите, чтобы урожай был по-настоящему щедрым, соблюдайте определенные правила, которыми пользуются опытные садоводы и огородники. Одним из этих правил является работа с землей согласно лунному календарю.

Когда и что нужно делать на огороде и в саду - читайте ниже в материале Styler.