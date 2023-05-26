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Когда высаживать фруктовые деревья в июне, чтобы радоваться богатому урожаю: лучшие даты

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Украина, Пятница 26 мая 2023 20:27
Когда высаживать фруктовые деревья в июне, чтобы радоваться богатому урожаю: лучшие даты Посевной календарь на июнь 2023 года (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Первый месяц лета - прекрасная пора для высаживания и выращивания фруктовых деревьев. А если хотите, чтобы урожай был по-настоящему щедрым, соблюдайте определенные правила, которыми пользуются опытные садоводы и огородники. Одним из этих правил является работа с землей согласно лунному календарю.

Когда и что нужно делать на огороде и в саду - читайте ниже в материале Styler.

Когда лучше сажать фрукты и ягоды

  • Яблоки - 6, 7, 14, 15, 16 июня.
  • Груша и айва - 1, 6, 7, 27, 28 июня.
  • Персики, абрикосы, вишня, слива - 1, 14, 15, 16, 27, 28 июня.
  • Черешня - 14, 15, 16, 22, 23 июня.
  • Земляника и клубника - 19, 20, 21 июня.
  • Смородина - 2, 3, 6, 7, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30 июня.
  • Малина - 2, 3, 19, 20, 21, 29, 30 июня
  • Виноград - 1, 2, 3, 27, 28, 29, 30 июня.

Когда высаживать фруктовые деревья в июне, чтобы радоваться богатому урожаю: лучшие даты

Эти даты являются лучшими для высадки фруктовых деревьев и ягод (фото: Freepik)

Удачные даты в июне для высадки овощей

  • Картофель, топинамбур - 6, 7, 10, 11, 14-16 июня.
  • Свекла, морковь, пастернак -10, 11 июня.
  • Редис - 1, 6, 7, 10, 11, 19-21, 27, 28 июня.
  • Сельдерей, петрушка на корень - 6, 7 июня.
  • Лук огородный - 6, 7, 10, 11, 19, 20 июня.
  • Чеснок - 1, 6, 7, 27, 28 июня.
  • Томаты - 2, 3, 19-21, 29, 30 июня.
  • Сладкий, острый перец -1-3, 27-30 июня.
  • Огурцы - 1-3, 19-21, 27-30 июня.
  • Ранняя капуста - 1, 27, 28 июня.
  • Стручковые (горох, фасоль, чечевица, соя и т.п.) - 1, 27, 28 июня.
  • Кукуруза - 1, 27, 28 июня.
  • Листовой салат - 1, 10-16, 27, 28 июня.
  • Шпинат - 1, 10-13, 27, 28 июня.
  • Щавель - 2, 3, 14-16, 29, 30 июня.
  • Базилик, розмарин и т.п. - 2, 3, 24-26, 29, 30 июня.

Чем и когда можно заниматься на огороде в июне

  • Разрыхлять почву и проводить любые работы с ней - 4, 5, 8, 9, 12, 13, 18 июня.
  • Проращивать семена - 1-3, 6, 7, 14-16, 19-20, 27-30 июня.
  • Пикировать и прореживать культуры - 6, 7, 14-16 июня.
  • Заниматься поливкой - 2, 3, 10, 11, 19-21, 29, 30 июня.
  • Вносить органические и зеленые удобрения - 6, 7, 10, 11, 14-16 июня, а минеральные - 2, 3, 19-21, 29, 30 июня.
  • Обрезать, формировать и омолаживать деревья в саду можно 5-7 июня.
  • Бороться с вредителями и болезнями - 8, 9, 12, 13, 17, 18 июня.

Раньше мы рассказывали, сколько сейчас в Киеве стоит малина.

Кроме того, писали и цены на клубнику в супермаркетах и на рынках столицы.

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