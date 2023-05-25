Вкус лета. Сколько стоит клубника в Киеве: обзор цен
Цены на клубнику в Киеве еще на прошлой неделе очень "кусались", так как продавали тепличные ягоды. На этой неделе уже стартовали продажи любимого летнего продукта из открытого грунта.
Сколько сейчас стоит клубника в супермаркетах и на рынках Киева - читайте в материале Styler.
Сколько стоит клубника в супермаркетах столицы
Отметим, что в текущем году сезон реализации этой ягоды с открытой почвы несколько задержался из-за холодной весны. Так, в аналогичный период прошлого года уже практически все регионы Украины приступили к реализации клубники. Цены в том году были на 25% ниже.
Так, на этой неделе цена клубники в супермаркетах Киева стартует от 79,9 гривен. Например, по такой цене ее можно купить в магазине Varus.
Цена клубники в Varus
В Novus за килограмм ягоды просят 150 гривен, а в Сильпо 159 гривен.
Цена клубники в Novus
Цена клубники в Сильпо
Цена клубники в АТБ
Но в некоторых маркетах цены на клубнику до сих пор вдвое, а то и втрое превышают рыночные.
Сколько стоит клубника на базарах Киева
На рынках и еженедельных ярмарках столицы ягоду можно купить по более демократичным ценам. К тому же, выбор ягод очень большой - от крупных, до средних.
Цена стартует от 95 гривен и заканчивается 125 гривнами за килограмм. Также на раскладках у метро жители столицы видели клубнику и по 90 гривен за килограмм.
Цены на клубнику на еженедельной ярмарке в Киеве (фото: РБК-Украина)
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