Евро-2024: где смотреть матчи сборной Украины и весь футбольный турнир
В пятницу поединком между национальной командой Германии и сборной Шотландии стартует чемпионат Европы 2024 года. На турнир попала и сборная Украины.
Где смотреть матчи онлайн и на каких телеканалах, подскажет РБК-Украина.
Евро этого года будут транслировать на территории Украины в полном объеме. Платформа MEGOGO готовится транслировать все матчи европейского первенства, а "Суспильне" стало сотранслятором соревнований.
Платный сервис покажет вживую 51 матч турнира. Часть поединков в прямом эфире будут транслировать региональные телеканалы "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Харьков" и т. д.). Эти трансляции будут доступны бесплатно в цифровом вещании T2 и в кабельных сетях.
Общественный вещатель покажет матч-открытие, один поединок группового этапа в день, в том числе и матчи сборной Украины, а также половину противостояний в 1/8 финала, все четвертьфиналы, оба полуфинала и финал. Если "сине-желтые" пробьются в плей-офф, то "Суспильне" будет транслировать все поединки команды Сергея Реброва там.
В настоящее время общественный вещатель и MEGOGO распределили матчи группового этапа Евро-2024. Поединки плей-офф, которые покажет "Суспильне", определятся уже во время турнира. Для обоих трансляторов все матчи прокомментируют комментаторы MEGOGO.
Фото: Распределение матчей группового этапа турнира между MEGOGO и региональными телеканалами "Общественного" (MEGOGO)
К слову. ранее подготовили превью группы A Евро-2024 со сборными Германии, Шотландии, Венгрии и Швейцарии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.