Евро-2024: какие логотип, талисман и официальный мяч турнира

Эмблема чемпионата Европы этого года была представлена еще в 2021 году. Основой логотипа стали цвета флагов всех 55 национальных ассоциаций УЕФА. Они были объединены в разных вариациях в форме крыши арены, финалы турнира – берлинского "Олимпиаштадиона".

Центральным элементом эмблемы Евро-2024 стал трофей Анри Делоне – главная награда сборной-победительницы континентального форума. 24 цветные полосы вокруг него символизируют всех 24-х участников финальной стадии чемпионата Европы.

Фото: Официальный логотип Евро-2024 (dfb.de)

Талисманом грядущего первенства стал медведь Альберт (Albärt). Имя маскота несет двойную нагрузку, ведь Bär – "медведь" по-немецки. Впервые на публике талисман появился в прошлом году в одной из школ Гельзенкирхена. Именно европейские школьники в рамках программы "Футбол в школах" и выбрали имя маскота из четырех вариантов.

Альберт станет данью уважения одной из самых популярных детских игрушек. Часть исследователей уверена, что плюшевый медведь впервые появился именно в Германии в начале XX века. Кстати, талисманом Евро-1988, который принимала Федеративная Республика Германия, был кролик Берни.

Фото: Медведь Альберт проинспектировал одну из арен чемпионата (x.com/EURO2024)

Официальный мяч Евро-2024 подготовил немецкий спортивный бренд Adidas. Игровой инвентарь получил название Fussballliebe. В переводе мяч назвали "любовь к футболу". На чемпионате Европы впервые используют технологию Connected Ball. Чипируемый мяч усовершенствует процесс принятия решений с помощью системы Видеоассистент рефери (VAR).

Introducing Fussballliebe



The official Euro 2024 match ball is here and it features Connected Ball Technology which will aim to provide more accurate decisions with VAR pic.twitter.com/NkR35ppYSo