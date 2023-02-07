"Время еще есть": что говорят в ПЦУ о переходе на новый церковный календарь

Переход на новый церковный календарь активно обсуждается общественностью. Первый шаг сделали в Украинской Греко-Католической церкви и заявили, что с 1 сентября переходят на новый литургический календарь.

Как отреагировали на это решение в Православной церкви Украины - читайте в материале ниже.

Будет ли переход на новый календарь в ПЦУ

Как отмечает заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ митрополит Белоцерковский Евстратий (Зоря) на своей странице в Facebook, в мае 2023 года ПЦУ соберется на Архиерейский Собор, где будут рассматривать вопрос об общей календарной реформе.

"До 1 сентября, когда начинается новый церковный год, время еще есть. По моему мнению, как одного из членов Архиерейского Собора, есть все аргументы и причины принять позитивное решение, одновременно обеспечив возможность гражданам, которые этого желают, сохранить предыдущую календарную традицию", - заявил митрополит.

Он добавил, что подобные реформы в прошлом вызывали проблемы там, где их внедряли "в одно мгновение", "сверху", без подготовки и без возможности альтернативы для тех, кто не готов к восприятию нового.

"До нынешнего времени наша Церковь действовала в духе противоположном: постепенность, обдумывание всех аргументов, предоставление альтернативы. Уверен, что именно такой путь - лучший", - пояснил представитель ПЦУ.

Кроме того, митрополит напомнил, что Синод ПЦУ еще в 2022 году разрешил общинам, которые имеют желание перейти на новый календарь, сделать это по соответствующим процедурам.

Как изменится календарь

По новому литургическому календарю, который начнет действовать в УГКЦ с 1 сентября, все неподвижные (фиксированные) церковные праздники перенесутся на 13 дней раньше. Это касается 12 самых важных праздников - Рождества, Благовещения, Богоявления и так далее.

Изменения коснутся и всех именин - их даты также сместятся на 13 дней. То есть, день Святого Николая теперь будет не 19 декабря, а 6 декабря. Изменения не коснутся только Пасхалии, так как там другой порядок исчисления даты Пасхи. Вознесение - через 40 дней после Пасхи, Троица - через 50 дней.