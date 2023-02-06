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Уже в этом году. Украинская греко-католическая церковь переходит на новый календарь

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Украина, Понедельник 06 февраля 2023 17:46
Уже в этом году. Украинская греко-католическая церковь переходит на новый календарь Фото: украинская греко-католическая церковь перейдет на новый календарь уже в этом году (twitter.com/InlvivUa)
Автор: Карина Левицкая

По решению Архиерейского Синода украинской греко-католической церкви, с 1 сентября 2023 УГПЦ в Украине переходит на новый стиль для недвижимых праздников с сохранением действующей Пасхалии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу УГКЦ Блаженнейший Святослав в прямом эфире " Живого телевидения ".

Принимая во внимание многочисленные просьбы верующих и проведя предварительные консультации с духовенством и монашеством нашей Церкви о назревшей необходимости реформы Литургического календаря УГКЦ в Украине, а также в связи с душепастырскими рациями был принят ряд нововведений.

Согласно 5-му постановлению 93-й сессии Архиерейского Синода УГКЦ в Украине, которое состоялось 1-2 февраля 2023 года во Львове-Брюховиче был утвержден переход на новый календарь. В частности:

  • с 1 сентября 2023 г. УГПЦ в Украине переходит на новый стиль для недвижимых праздников с сохранением действующей Пасхалии;
  • для тех приходов или единичных общин, которые чувствуют себя еще не готовыми к такому шагу (по отдельному благословению епархиального епископа), останется возможность литургической жизни по юлианскому календарю на период до 2025 года.

Переход на новый календарь для верующих этой церкви означает, что в этом году Рождество они будут праздновать 25 декабря.

Напомним, в конце прошлого года мы сообщали, что ПЦУ и греко-католики начали диалог о реформе церковного календаря.

Также ранее мы писали, что за последний год значительно увеличилось количество тех, кто поддерживает идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.

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УГКЦ церковный календарь
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