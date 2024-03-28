Когда украинкам могут отказать в выезде за границу: топ самых распространенных причин

Из-за полномасштабной войны украинки уже более двух лет уезжают с детьми за границу. Поскольку они не военнообязанные, они могут пересекать границу в любое время. Однако есть перечень оснований, по которым украинкам могут не разрешить пересекать границу.
В каких случаях украинкам могут отказать в выезде за границу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснение специалистов Юридического советника ВПЛ в Facebook.
В действующем законодательстве выезд за границу украинок и украинцев регулируется Законом "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины".
Согласно статье 6 Закона гражданкам Украины может быть отказано в выезде за границу, если:
Эксперты отмечают, что наличие кредитной задолженности не препятствует пересечению границы при условии отсутствия определения суда о временном ограничении в праве выезда за пределы Украины физического лица, которое является должником за неисполнение им судебным решением.
Но открытое исполнительное производство может стать причиной отказа от выезда за границу. При наличии денежной задолженности и при уклонении от выполнения должником своих обязательств исполнитель может обращаться в суд за установлением временного ограничения в праве выезда должника – физического лица или руководителя должника – юридического лица за пределы Украины до исполнения обязательств.
При наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за четыре месяца (в отдельных случаях – три месяца), государственный исполнитель самостоятельно выносит постановление об установлении временного ограничения должника в праве выезда за пределы Украины.
В то же время в соответствии с Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины дополнительно к вышеприведенным основаниям украинкам могут запретить выезд за пределы страны при отсутствии документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство (например, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, служебного паспорта, дипломатического паспорта и т.п.).
Также Правилами предусмотрен запрет на выезд, если женщина военнообязанная и у нее отсутствуют документы, подтверждающие наличие отсрочки. При этом на практике такая норма не действует у женщин пограничники не требуют у женщин предоставления дополнительных документов о военном учете, тем более что прохождение военной службы женщинами на сегодня происходит исключительно по их желанию.
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