5 важных нюансов, которые нужно учесть при пересечении границы во время войны: советы юристов

Пересечение границы во время действия военного положения имеет свои особенности. Чтобы в пункте пропуска не возникало трудностей, следует учесть несколько важных нюансов, прежде чем отправляться в путешествие.

О 5 распространенных вопросах, возникающих у украинцев по поводу пересечения границы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Юридического советчика для ВПЛ в Facebook.

Нужно ли нотариальное согласие отца на выезд ребенка за границу

"В соответствии с абзацем 13 п. 2-3 Правил пересечения государственной границы Украины выезд за пределы Украины детей, не достигших 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей осуществляется без нотариально удостоверенного согласия второго родителя", - объясняют юристы.

То есть, правила, введенные в 2022 г., не изменили.

"На практике, при такой возможности, мы советуем получать удостоверенное нотариально или органом опеки и попечительства согласие второго родителя не для пересечения границы, а потому, что национальное законодательство отдельных стран требует того для устройства ребенка в школу, садик и т. д.", - объясняют эксперты.

Правда ли, что многодетные родители не могут выезжать за границу

"Нет. Мужчины, на содержании которых находятся трое и больше детей, имеют право пересекать государственную границу. На практике частично сложилась ситуация, что у многодетных пап требуют документы из ТЦК и СП о том, что они оформили отсрочку. В то же время Правила пересечения государственной границы такого требования не содержат", - говорят юристы.

Имеет ли право пересекать границу мужчина, которому исполнилось 60 лет

"Да, мужчины, которым исполнилось 60 лет, имеют право пересекать границу. Правила пересечения государственной границы содержат ограничения только в отношении лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. При этом разрешения ТЦК и СП не требуется. Такому мужчине достаточно иметь при себе только заграничный" паспорт", - отмечают эксперты.

Может ли 22-летний брат-студент сопровождать свою малолетнюю сестру за границу

"Нет. Несмотря на то, что студенты имеют право на отсрочку от призыва во время мобилизации, такие мужчины не могут пересекать границу, если у них нет других оснований, предоставляющих им такое право (например, инвалидность)", - отмечают юристы.

Может ли 16-летняя школьница поехать за границу в гости к тетке сама

В соответствии с абзацем 2 ч. 3 ст. 313 Гражданского кодекса Украины физическое лицо, достигшее шестнадцати лет, имеет право на свободный самостоятельный выезд за пределы Украины.

"Однако если украинские пограничники без проблем выпускают таких детей за границу, то на практике может быть проблема с той страной, куда ребенок идет. Законодательство многих европейских стран предусматривает разрешение на въезд без сопровождения только для совершеннолетних лиц", - говорят эксперты.

Они советуют в каждом конкретном случае интересоваться правилами страны, в которую вы планируете путешествие.