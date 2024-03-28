Коли українкам можуть відмовити у виїзді за кордон: топ найпоширеніших причин

Чому можуть заборонити виїзд за кордон

У чинному законодавстві виїзд за кордон українок та українців регулюється Законом України "Про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України".

Згідно зі статтею 6 Закону громадянкам України може бути відмовлено у виїзді за кордон, якщо:

Вони перебувають під адміністративним наглядом Національної поліції - до припинення нагляду.

Обізнані з відомостями, які становлять державну таємницю - до закінчення терміну дії обмежень (повідомляється у кожному випадку окремо)

Стосовно них у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого заборонено виїжджати за кордон - до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень

Засуджені за вчинення кримінального правопорушення - до відбуття покарання або звільнення від покарання

Є керівником юридичної особи або постійного представництва нерезидента, що не виконує податкові зобов'язання та має податковий борг, що перевищую 1 млн грн, та такий борг не сплачено протягом 240 календарних днів з дня вручення податкової вимоги - до погашення податкового боргу

Мають адміністративні стягнення за правопорушення, передбачене ч. 7 ст. 184 КУпАП, що передбачає тимчасове обмеження на виїзд з України з дитиною строком на 1 рік з дня накладення адміністративного стягнення, крім випадку, коли є нотаріально посвідчена згода на виїзд дитини другого з батьків

Ухиляються від виконань зобов'язань, покладених на них судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом - до виконання зобов'язань або сплати заборгованості зі сплати аліментів.

Чи борги можуть стати причиною?

Експерти зазначають, що наявність кредитної заборгованості не є перешкодою для перетину кордону за умови відсутності ухвали суду про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконання нею судовим рішенням.

Але відкрите виконавче провадження може стати причиною у відмові виїзду за кордон. При наявності грошової заборгованості та при ухиленні від виконання боржником своїх зобов’язань виконавець може звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи чи керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов’язань.

За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці (в окремих випадках – три місяці), державний виконавець, самостійно, виносить постанову про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України.

Які ще можуть бути причини

Водночас відповідно до Правил перетину державного кордону громадянами України додатково до наведених вище підстав українкам можуть заборонити виїзд за межі країни за відсутності документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (наприклад, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, службового паспорта, дипломатичного паспорта тощо).

Також Правилами передбачена заборона на виїзд, якщо жінка є військовозобов'язаною і в неї відсутні документи, що підтверджують наявність відстрочки. При цьому на практиці така норма не діє у жінок прикордонники не вимагають у жінок надання додаткових документів про військовий облік, тим більше, що проходження військової служби жінками на сьогодні відбувається виключно за їх бажанням.