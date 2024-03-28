Коли українкам можуть відмовити у виїзді за кордон: топ найпоширеніших причин

Через повномасштабну війну українки вже понад два роки виїжджають з дітьми за кордон. Оскільки вони не військовозобов'язані, то можуть перетинати кордон у будь-який час. Однак є перелік підстав, при яких українкам можуть не дозволити перетинати кордон.
У яких випадках українкам можуть відмовити у виїзді за кордон, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення фахівців Юридичного порадника ВПО у Facebook.
У чинному законодавстві виїзд за кордон українок та українців регулюється Законом України "Про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України".
Згідно зі статтею 6 Закону громадянкам України може бути відмовлено у виїзді за кордон, якщо:
Експерти зазначають, що наявність кредитної заборгованості не є перешкодою для перетину кордону за умови відсутності ухвали суду про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконання нею судовим рішенням.
Але відкрите виконавче провадження може стати причиною у відмові виїзду за кордон. При наявності грошової заборгованості та при ухиленні від виконання боржником своїх зобов’язань виконавець може звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи чи керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов’язань.
За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці (в окремих випадках – три місяці), державний виконавець, самостійно, виносить постанову про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України.
Водночас відповідно до Правил перетину державного кордону громадянами України додатково до наведених вище підстав українкам можуть заборонити виїзд за межі країни за відсутності документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (наприклад, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, службового паспорта, дипломатичного паспорта тощо).
Також Правилами передбачена заборона на виїзд, якщо жінка є військовозобов'язаною і в неї відсутні документи, що підтверджують наявність відстрочки. При цьому на практиці така норма не діє у жінок прикордонники не вимагають у жінок надання додаткових документів про військовий облік, тим більше, що проходження військової служби жінками на сьогодні відбувається виключно за їх бажанням.
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