Когда украинкам могут отказать в выезде за границу: топ самых распространенных причин

Из-за полномасштабной войны украинки уже более двух лет уезжают с детьми за границу. Поскольку они не военнообязанные, они могут пересекать границу в любое время. Однако есть перечень оснований, по которым украинкам могут не разрешить пересекать границу.

В каких случаях украинкам могут отказать в выезде за границу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснение специалистов Юридического советника ВПЛ в Facebook.

Почему могут запретить выезд за границу

В действующем законодательстве выезд за границу украинок и украинцев регулируется Законом "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины".

Согласно статье 6 Закона гражданкам Украины может быть отказано в выезде за границу, если:

Они находятся под административным надзором Национальной полиции – до прекращения надзора.

Осведомлены со сведениями, составляющими государственную тайну - до истечения срока действия ограничений (сообщается в каждом случае отдельно)

Относительно них в порядке, предусмотренном уголовным процессуальным законодательством, применена мера пресечения, по условиям которой запрещено выезжать за границу - до окончания уголовного производства или отмены соответствующих ограничений

Осужденные за совершение уголовного правонарушения – до отбывания наказания или освобождения от наказания

Является руководителем юридического лица или постоянного представительства нерезидента, не выполняющего налоговые обязательства и имеющего налоговый долг, превышающий 1 млн грн, и такой долг не уплачен в течение 240 календарных дней со дня вручения налогового требования - до погашения налогового долга

Имеют административное взыскание за правонарушение, предусмотренное ч. 7 ст. 184 КУоАП, которая предусматривает временное ограничение на выезд из Украины с ребенком сроком на 1 год со дня наложения административного взыскания, кроме случая, когда есть нотариально удостоверенное согласие на выезд ребенка второго родителя

Уклоняются от исполнения обязательств, возложенных на них судебным решением или решением других органов (должностных лиц), подлежащего принудительному исполнению в порядке, установленном законом – к исполнению обязательств или уплате задолженности по уплате алиментов.

Могут ли долги стать причиной?

Эксперты отмечают, что наличие кредитной задолженности не препятствует пересечению границы при условии отсутствия определения суда о временном ограничении в праве выезда за пределы Украины физического лица, которое является должником за неисполнение им судебным решением.

Но открытое исполнительное производство может стать причиной отказа от выезда за границу. При наличии денежной задолженности и при уклонении от выполнения должником своих обязательств исполнитель может обращаться в суд за установлением временного ограничения в праве выезда должника – физического лица или руководителя должника – юридического лица за пределы Украины до исполнения обязательств.

При наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за четыре месяца (в отдельных случаях – три месяца), государственный исполнитель самостоятельно выносит постановление об установлении временного ограничения должника в праве выезда за пределы Украины.

Какие еще могут быть причины

В то же время в соответствии с Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины дополнительно к вышеприведенным основаниям украинкам могут запретить выезд за пределы страны при отсутствии документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство (например, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, служебного паспорта, дипломатического паспорта и т.п.).

Также Правилами предусмотрен запрет на выезд, если женщина военнообязанная и у нее отсутствуют документы, подтверждающие наличие отсрочки. При этом на практике такая норма не действует у женщин пограничники не требуют у женщин предоставления дополнительных документов о военном учете, тем более что прохождение военной службы женщинами на сегодня происходит исключительно по их желанию.