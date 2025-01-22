Когда Сретение Господне в 2025 году: точная дата, суть праздника и главные запреты

Сретение Господне - один из важнейших христианских праздников, который символизирует встречу человечества с Богом. Для многих украинцев Сретение - это день надежды на лучшее будущее и символ обновления.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда Сретение в 2025 году, а также что можно и нельзя делать в этот праздник.

Сретение Господне 2025: точная дата

Переход украинских церквей на новоюлианский календарь повлиял на даты празднования многих церковных событий. В этом году Сретение отмечается 2 февраля, а не 15 февраля, как раньше (по старому стилю).

В 2025 году Сретение приходится на воскресенье, что делает его еще более торжественным днем. Праздничные литургии состоятся во всех храмах Украины, а верующие смогут приобщиться к молитве и освящению свечей и воды.

В чем суть Сретения

По библейскому преданию, на сороковой день после рождения, младенца Иисуса принесли в Иерусалимский храм, чтобы посвятить Его Богу, как того требовал еврейский закон. В храме Святое Семейство встретило старца Симеона - праведника, которому Бог обещал, что он увидит Спасителя перед своей смертью. Симеон взял Младенца на руки, назвал Его Светом для мира и Спасителем народов.

Это событие стало символом встречи Ветхого и Нового Заветов, человечества с Богом, а также обещания спасения.

Праздник напоминает о важности веры, обновлении души и доверии к Божьему провидению. Сретение также считается днем, когда зима встречается с весной, что отражается в народных традициях и приметах.

Традиции и приметы Сретения

Один из важнейших обрядов Сретения - освящение свечей в церкви. Верующие считают, что такие свечи имеют особую силу и могут защитить дом от негатива и даже молнии. Их используют для освящения жилья, во время болезней и других жизненных неурядиц, а также зажигают во время грозы.

Наши предки верили, что погода на Сретение может предсказать, какой будет весна. Если в этот день шел снег или веял сильный ветер, то ожидались затяжные холода. Если теплая погода - весна придет рано.

Вода, освященная в этот день, считается целебной - ее используют для лечения и благословения.

В народе Сретение называли еще и Зимобором, поскольку считалось, что именно в этот день происходит окончательная борьба зимы и весны.

Что нельзя делать на Сретение 2025

Этот праздник считается днем мира, любви и спокойствия. Конфликты, обиды и агрессия противоречат духу Сретения. Следует избегать любых негативных эмоций, чтобы не омрачить этот день.

Любой тяжелый физический труд является нежелательным. В этот день лучше посвятить время молитве, посещению храма или общению с близкими.

Шитье, вязание и другие работы, связанные с нитками, считаются неподходящими для этого дня. По народным верованиям, это может "запутать" счастье и благополучие в вашем доме.

В народе верили, что на Сретение не стоит брать или давать деньги в долг, а также заключать крупные сделки. Это может повлечь финансовые трудности в будущем.