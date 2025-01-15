Когда начинается Великий пост в 2025 году: точная дата

Многодневный Великий пост в 2025 году православные украинцы будут отмечать по так называемому "новому" стилю - новоюлианскому церковному календарю.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

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Чем важен Великий пост

Великий пост - основной многодневный пост в христианских конфессиях, цель которого заключается в телесном и духовном приготовлении к Светлому Христовому Воскресению (Пасхе).

Свое название Великий пост получил:

из-за его духовной значимости;

из-за его продолжительности (ведь он - самый длинный из всех многодневных постов, установленных Церковью).

В целом Великий пост длится семь недель (или 48 дней):

первые шесть недель - это Святая Четыредесятница;

седьмая неделя (последняя перед Пасхой) - Страстная (Страстная седмица).

Молитвы во время Великого поста отличаются покаянным настроением.

В конце каждого великопостного богослужения (с понедельника по пятницу), а также в первые три дня Страстной недели - читается с доземными поклонами составленная в IV веке молитва святого Ефрема Сирина.

В первые четыре дня Великого поста на Повечерии читается покаянный канон преподобного Андрея Критского (еще раз полностью он читается вечером среды пятой недели поста).

Кроме того, во время Четыредесятницы (в среду и пятницу), в четверг пятой недели, а также в понедельник и вторник Страстной недели - совершается Литургия ранних даров (полные Божественные литургии совершаются только в субботние и воскресные дни, а также в большие праздники).

В завершение три субботы Великого поста являются поминальными - вторая, третья и четвертая.

Зачем во время поста ограничиваются в еде

Правила Великого поста, которых верующие придерживаются сегодня, были установлены в первых веках нашей эры, а закреплены и дополнены - в монастырях Православной Церкви на протяжении VI - XI веков. Причем предназначены они для всех православных христиан, а не исключительно для монахов.

"Поэтому важно, чтобы пост был не обременением, а нашим выбором, определенной земной жертвой, которую мы добровольно делаем из нашей любви к Богу", - объяснили ранее в ПЦУ.

Одной из "вспомогательных" (не главных) составляющих поста в Церкви считают ограничение в еде.

"Без исповедания собственных грехов и покаяния пост будет лишь определенной диетой. Мы ограничиваем потребление пищи для того, чтобы изменить само отношение к ней - находить удовольствие не в большем количестве или вкусовом качестве, а в простоте и достаточности потребленного", - рассказали украинцам.

Речь идет о "смещении фокуса" и высвобождении времени для главного - духовного, внутреннего (того, что имеет значение для вечности).

В целом верующие во время Великого поста обычно воздерживаются от потребления:

мяса;

молока;

масла;

яиц;

рыбы (кроме определенных дней);

других продуктов животного происхождения.

В то же время послабления (с благословения священников) традиционно предоставляются:

детям до 7 лет;

людям преклонного возраста;

больным;

беременным;

кормящим матерям;

лицам, которые тяжело работают;

лицам, которые путешествуют.

Когда Великий пост в 2025 году

В 2023 году ПЦУ официально перешла на новоюлианский церковный календарь, и теперь большинство украинцев живут по "новому" стилю.

Великий пост традиционно начинается после завершения древнего восточнославянского праздника - Масленицы.

Согласно новоюлианскому православному календарю на 2025 год, Великий пост начнется с понедельника, 3 марта (тогда как последний день Масленицы - воскресенье, 2 марта).

Последний день Масленицы и первый день Великого поста по текущему церковному календарю (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

Продлится Великий пост до субботы, 19 апреля.

На следующий день, в воскресенье, 20 апреля, украинцы будут отмечать Светлое Христово Воскресение (Пасху).

Пасху всегда отмечают в воскресенье (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

Как соблюдать пост во время войны

Учитывая чрезвычайные испытания, которые переживает украинский народ из-за захватнического нашествия и полномасштабного враждебного вторжения РФ, ПЦУ призывает верующих проявить особое благоразумие относительно меры телесного поста.

"Пост не должен наносить вред здоровью! А поскольку во время войны мы не всегда свободны в выборе своего рациона и продуктов, которые есть под рукой, должны исходить из имеющихся возможностей", - объяснили украинцам в Церкви.

Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний ранее подчеркивал, что "война, в огненном водовороте которой мы сейчас живем, кардинально меняет форму поста, но не может изменить его сущность - самоограничение ради духовного совершенства".

"Бесспорно, что для тех, кто может и способен поститься согласно традиции, духовно полезным будет ее придерживаться. Но все остальные в том, что касается пищи, должны действовать по своему усмотрению, в соответствии с обстоятельствами", - отметил он.

Напоследок митрополит напомнил украинцам: "дела милосердия, моральная и материальная поддержка тех, кто рядом, предоставление утешения, убежища, помощи - все это тот пост, который нужен и нам самим, и нашим ближним".