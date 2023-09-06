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Когда в школах Польши, где учатся украинцы, будут каникулы (график)

Школьники в Польше отдыхают во время каникул и на праздники (иллюстративное фото: sp4.warszawa.pl)
Автор: Ирина Костенко

Сбегая от полномасштабного вторжения РФ большое количество украинских детей вынуждены были уехать в Польшу и сменить место обучения. Они пошли в польские школы и начали жизнь по новому графику.

О том, когда в школах Польши, где учатся украинцы, будут каникулы или "праздничные" выходные, читайте дальше в материале Styler.

Учебный год в польских школах

Точные даты школьного обучения и отдыха в Польше ежегодно устанавливаются специальным распоряжением министра народного образования и спорта. При этом в разных воеводствах они могут отличаться.

При любых обстоятельствах учебный год делится на два семестра:

  • с сентября по январь
  • с января по июнь (для выпускников средних школ - по апрель)

Отдельные коммерческие учреждения могут устанавливать собственные графики учебного года, но в целом большинство школ пытаются придерживаться расписания, установленного государством.

В этом году первый звонок раздался для школьников в Польше позже обычного - 4 сентября, а не 1 сентября (поскольку оно приходилось на пятницу).

Что происходит в первый день

Учебный год в польских школах начинается обычно с проведения праздничного мероприятия - так называемого организационного собрания ("apel") с участием всех учителей, родителей и учеников. Он требует соответствующего дресс-кода, или же торжественного наряда.

Занятий в этот день нет, а для первоклассников проводятся всевозможные игры и конкурсы.

В этом году первые полноценные занятия в школах Польши стартовали с 5 сентября.

Какие каникулы есть в польских школах

Традиционно у польских школьников четыре периода длительного отдыха (каникул):

  • рождественские (одинаковые по всей стране)
  • зимние (зависят от воеводства и устанавливаются соответствующим распоряжением министра образования)
  • пасхальные (одинаковые по всей стране)
  • летние (одинаковые по всей стране)

Осенние и весенние каникулы в Польше официально не предусматриваются.

День здорового питания в одной из школ Варшавы (фото: sp365wawa.edupage.org)

Даты каникул и праздничных дней

Польские школьники могут отдыхать не только во время каникулы, но и в праздничные дни (связанные с национальными, религиозными или местными праздниками).

Осень

1 ноября 2023 года - День всех святых (Święto Zmarłych)

11 ноября 2023 года - День Независимости Польши (Narodowe Święto Niepodległości)

Зима

С 23 декабря 2023 года по 1 января 2024 года - рождественские и новогодние каникулы (zimowa przerwa świąteczna):

  • 24 декабря 2023 года - Сочельник (Wigilia Bożego Narodzenia)
  • 25 декабря 2023 года - Рождество (Boże Narodzenie)
  • 1 января 2024 года - Новый год (Święto Nowego Roku)

6 января 2024 года - Богоявление, Крещение (Święto Trzech Króli, Objawiania Panskiego)

С 15 января по 25 февраля 2024 года - зимние каникулы, по воеводствам (ferie zimowe, w podziale na województwa):

  • с 15 января по 28 января - Нижнесилезское, Мазовецкое, Опольское, Западнопоморское
  • с 22 января по 4 февраля - Подляское, Варминско-Мазурское
  • с 29 января по 11 февраля - Любельское, Лодзькое, Подкарпатское, Поморское, Шленское
  • с 12 февраля по 25 февраля - Куявско-Поморское, Любушское, Малопольское, Свентокшиское, Великопольское

Весна

С 28 марта по 2 апреля 2024 года - весенние праздники (wiosenna przerwa świąteczna):

  • 28 марта - Чистый четверг (Wielki Czwartek)
  • 29 марта - Страстная пятница (Wielki Piątek)
  • 30 марта - Великая суббота (Wielki Sobota)
  • 31 марта - Пасха католическая (Wielkanoc)
  • 1 апреля - Мокрый понедельник (Lany Poniedziałek, Śmigus-dyngus)

26 апреля 2024 года - окончание учебного года для выпускников (zakonczenie roku akademickiego dla absolwentów)

1-3 мая 2024 года - майские выходные (majówka)

  • 1 мая - Международный день труда (Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy)
  • 3 мая - День Конституции Польши (Święto Konstytucji RP)

30 мая 2024 года - Праздник тела и крови Христовых - Корпус Кристи (Boże Ciało)

Лето

  • 21 июня 2024 года - окончание учебного года (konec roku szkolnego)
  • С 22 июня по 31 августа 2024 года - летние каникулы (Wakacje)

Напомним, несколько ранее стало известно, что Польша закрыла крупнейший центр приема украинских беженцев.

Читайте также, как уберечь детей от буллинга в польских школах и куда можно пожаловаться.

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