Когда в школах Польши, где учатся украинцы, будут каникулы (график)

Сбегая от полномасштабного вторжения РФ большое количество украинских детей вынуждены были уехать в Польшу и сменить место обучения. Они пошли в польские школы и начали жизнь по новому графику.
О том, когда в школах Польши, где учатся украинцы, будут каникулы или "праздничные" выходные, читайте дальше в материале Styler.
Точные даты школьного обучения и отдыха в Польше ежегодно устанавливаются специальным распоряжением министра народного образования и спорта. При этом в разных воеводствах они могут отличаться.
При любых обстоятельствах учебный год делится на два семестра:
Отдельные коммерческие учреждения могут устанавливать собственные графики учебного года, но в целом большинство школ пытаются придерживаться расписания, установленного государством.
В этом году первый звонок раздался для школьников в Польше позже обычного - 4 сентября, а не 1 сентября (поскольку оно приходилось на пятницу).
Учебный год в польских школах начинается обычно с проведения праздничного мероприятия - так называемого организационного собрания ("apel") с участием всех учителей, родителей и учеников. Он требует соответствующего дресс-кода, или же торжественного наряда.
Занятий в этот день нет, а для первоклассников проводятся всевозможные игры и конкурсы.
В этом году первые полноценные занятия в школах Польши стартовали с 5 сентября.
Традиционно у польских школьников четыре периода длительного отдыха (каникул):
Осенние и весенние каникулы в Польше официально не предусматриваются.
День здорового питания в одной из школ Варшавы (фото: sp365wawa.edupage.org)
Польские школьники могут отдыхать не только во время каникулы, но и в праздничные дни (связанные с национальными, религиозными или местными праздниками).
Осень
1 ноября 2023 года - День всех святых (Święto Zmarłych)
11 ноября 2023 года - День Независимости Польши (Narodowe Święto Niepodległości)
Зима
С 23 декабря 2023 года по 1 января 2024 года - рождественские и новогодние каникулы (zimowa przerwa świąteczna):
6 января 2024 года - Богоявление, Крещение (Święto Trzech Króli, Objawiania Panskiego)
С 15 января по 25 февраля 2024 года - зимние каникулы, по воеводствам (ferie zimowe, w podziale na województwa):
Весна
С 28 марта по 2 апреля 2024 года - весенние праздники (wiosenna przerwa świąteczna):
26 апреля 2024 года - окончание учебного года для выпускников (zakonczenie roku akademickiego dla absolwentów)
1-3 мая 2024 года - майские выходные (majówka)
30 мая 2024 года - Праздник тела и крови Христовых - Корпус Кристи (Boże Ciało)
Лето
Напомним, несколько ранее стало известно, что Польша закрыла крупнейший центр приема украинских беженцев.
Читайте также, как уберечь детей от буллинга в польских школах и куда можно пожаловаться.