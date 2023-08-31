Украинские дети сталкиваются с буллингом в польских школах: куда можно пожаловаться

Украинские дети в польских школах нередко сталкиваются с буллингом. Беженцев обижают и призывают возвращаться домой. Некоторые из-за этого отказываются от очного образования в польских учебных заведениях.

На травлю можно пожаловаться на специальные горячие линии, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на платформу "Спільно".

Номера телефонов, куда можно жаловаться на буллинг в Польше

Унижение детей – недопустимое поведение, напоминают в проекте "Спільно". Беженцев в Польше призывают принимать меры, чтобы их детей никто не обижал.

Если заметили булинг или насилие в отношении детей, можно пожаловаться по следующим телефонам:

горячая линия фонда "Даем детям силы" – 800 100 100 или 222 309 900;

телефонная линия доверия для детей в разных ситуациях: +48 116111

детская горячая линия Омбудсмена по делам детей – 800 12 12 12 (чат czat.brpd.gov.pl);

линия помощи пострадавшим для беженцев из Украины: +48 222 309 900.

Консультанты оказывают поддержку и информацию на украинском и русском языках.

Фото: Дети-переселенцы из Украины в школе в польском Перемышле (gettyimages.com)

"Весь год боролись с травлей"

С травлей детей в школе в окрестностях Варшавы столкнулись украинки, проживающие в отеле по программе бесплатного размещения для уязвимых категорий беженцев. Всего в комплексе поселилось около сотни человек.

"Многие дети жалуются на буллинг – как в младших классах, так и в старших. Мой сын переходит в третий класс. Весь год мы боролись с травлей, пытались выяснить отношения. Сын жаловался на буллинг, я обращалась к учительнице. Мне отвечали, что о проблеме знают", – рассказала украинка Анна Иващенко.

По ее словам, в классе ее сына обижали два польских мальчика. Сверстники постоянно приставали к украинцу, разрисовывали и выбрасывали вещи.

"Говорили: уезжайте в свою Украину. Польские дети менее сдержанны, делают все, что им вздумается. Во втором классе могут нецензурными словами свою учительницу "обложить" – и она ничего не делает, сидит улыбается", – описывает отличия в поведении детей украинка.

Анна неоднократно обращалась к учительнице с жалобами, что сына травят. В ответ педагог предлагала разные варианты: рассадить детей в разные углы класса или наоборот вместе, чтобы сдружились.

"Украинские девочки из соседних комнат в нашей гостинице вместе ходят в пятый класс. Ходят в школу только вдвоем, в одиночку боятся. Они даже хотели переводиться в другую школу, но отсюда сложно ездить. Директор нам на собрании пообещала, что в этом году в классах посадят дополнительно взрослых, чтобы следили за ситуацией", – рассказала беженка.

Напомним, мы писали, что украинские дети в Польше могут получить дополнительные выплаты.

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