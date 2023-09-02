Польша закрыла крупнейший центр приема украинских беженцев

Польша закрыла свой крупнейший центр приема украинских беженцев, расположенный в Надаржине примерно в 30 км от Варшавы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Financial Times.

По словам пресс-секретаря Мазовецкого края, центр предполагался как временный, а его закрытие было обосновано тем, что "количество беженцев, прибывающих в регион из Украины, ничтожно мало".

По данным издания, в центре размещалось до 9 тысяч украинских беженцев. Последние 300 человек, проживавших в нем, были переведены в другие центры.

Беженцы в Польше

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша стала одной из первых стран, которая начала принимать украинских беженцев. В частности, во многих городах страны, включая столицу, открыли центры для украинцев, где они могли переночевать, получить еду и необходимые вещи.

Часть беженцев оставалась проживать в таких центрах на постоянной основе, а часть - через время ехала в другие страны Европы.

Помимо жилья и еды, в центрах беженцы могли получить польский документ, который позволял оставаться в стране, а также билеты на автобусы и самолеты в другие государства.

Ранее сообщалось, сколько еще будет действовать программа бесплатного жилья для беженцев в Польше.

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