Коли у школах Польщі, де вчаться українці, будуть канікули (графік)

Тікаючи від повномасштабного вторгнення РФ велика кількість українських дітлахів змушені були виїхати до Польщі та змінити місце навчання. Вони пішли до польських шкіл і розпочали життя за новим графіком.
Про те, коли у школах Польщі, де навчаються українці, будуть канікули чи "святкові" вихідні, читайте далі в матеріалі Styler.
Точні дати шкільного навчання та відпочинку в Польщі щорічно встановлюються спеціальним розпорядженням міністра народної освіти та спорту. Причому в різних воєводствах вони можуть відрізнятися.
За будь-яких обставин, навчальний рік поділяється на два семестри:
Окремі комерційні заклади можуть встановлювати власні графіки навчального року, але в цілому більшість шкіл намагаються дотримуватися розкладу, встановленого державою.
Цього року перший дзвоник пролунав для школярів у Польщі пізніше, ніж зазвичай - 4 вересня, а не 1 вересня (оскільки воно припадало на п'ятницю).
Навчальний рік у польських школах розпочинається зазвичай з проведення святкового заходу - так званих організаційних зборів ("apel") за участю всіх учителів, батьків та учнів. Він потребує відповідного дрескоду, або ж урочистого вбрання.
Занять у цей день немає, а для першокласників проводяться різноманітні ігри та конкурси.
Отже, цьогоріч перші повноцінні заняття в школах Польщі стартували з 5 вересня.
Традиційно польські школярі мають чотири періоди тривалого відпочинку (канікул):
Осінніх та весняних канікул у Польщі офіційно не передбачається.
День здорового харчування у одній зі шкіл Варшави (фото: sp365wawa.edupage.org)
Польські школярі мають змогу відпочивати не тільки впродовж канікул, але й у святкові дні (пов'язані з національними, релігійними чи місцевими святами).
Осінь
Зима
З 23 грудня 2023 року до 1 січня 2024 року - різдвяні та новорічні канікули (zimowa przerwa świąteczna):
6 січня 2024 року - Богоявлення, Водохреща (Święto Trzech Króli, Objawiania Pańskiego)
З 15 січня до 25 лютого 2024 року - зимові канікули, за воєводствами (ferie zimowe, w podziale na województwa):
Весна
З 28 березня по 2 квітня 2024 року - весняні свята (wiosenna przerwa świąteczna):
26 квітня 2024 року - закінчення навчального року для випускників (zakończenie roku akademickiego dla absolwentów)
1-3 травня 2024 року - травневі вихідні (majówka)
30 травня 2024 року - Свято тіла та крові Христових - Корпус Крісті (Boże Ciało)
Літо
Нагадаємо, дещо раніше стало відомо, що Польща закрила найбільший центр прийому українських біженців.
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