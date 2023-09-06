Коли у школах Польщі, де вчаться українці, будуть канікули (графік)

Навчальний рік у польських школах

Точні дати шкільного навчання та відпочинку в Польщі щорічно встановлюються спеціальним розпорядженням міністра народної освіти та спорту. Причому в різних воєводствах вони можуть відрізнятися.

За будь-яких обставин, навчальний рік поділяється на два семестри:

з вересня по січень

з січня по червень (для випускників середніх шкіл - по квітень)

Окремі комерційні заклади можуть встановлювати власні графіки навчального року, але в цілому більшість шкіл намагаються дотримуватися розкладу, встановленого державою.

Цього року перший дзвоник пролунав для школярів у Польщі пізніше, ніж зазвичай - 4 вересня, а не 1 вересня (оскільки воно припадало на п'ятницю).

Що відбувається в перший день

Навчальний рік у польських школах розпочинається зазвичай з проведення святкового заходу - так званих організаційних зборів ("apel") за участю всіх учителів, батьків та учнів. Він потребує відповідного дрескоду, або ж урочистого вбрання.

Занять у цей день немає, а для першокласників проводяться різноманітні ігри та конкурси.

Отже, цьогоріч перші повноцінні заняття в школах Польщі стартували з 5 вересня.

Які канікули існують в польських школах

Традиційно польські школярі мають чотири періоди тривалого відпочинку (канікул):

різдвяні (є однаковими по всій країні)

зимові (залежать від воєводства та встановлюються відповідним розпорядженням міністра освіти)

великодні (є однаковими по всій країні)

літні (є однаковими по всій країні)

Осінніх та весняних канікул у Польщі офіційно не передбачається.

День здорового харчування у одній зі шкіл Варшави (фото: sp365wawa.edupage.org)

Дати канікул та святкових днів

Польські школярі мають змогу відпочивати не тільки впродовж канікул, але й у святкові дні (пов'язані з національними, релігійними чи місцевими святами).

Осінь

1 листопада 2023 року - День усіх святих (Święto Zmarłych)

11 листопада 2023 року - День Незалежності Польщі (Narodowe Święto Niepodległości)

Зима

З 23 грудня 2023 року до 1 січня 2024 року - різдвяні та новорічні канікули (zimowa przerwa świąteczna):

24 грудня 2023 року - Святвечір (Wigilia Bożego Narodzenia)

25 грудня 2023 року - Різдво (Boże Narodzenie)

1 січня 2024 року - Новий рік (Święto Nowego Roku)

6 січня 2024 року - Богоявлення, Водохреща (Święto Trzech Króli, Objawiania Pańskiego)

З 15 січня до 25 лютого 2024 року - зимові канікули, за воєводствами (ferie zimowe, w podziale na województwa):

з 15 січня до 28 січня - Нижньосілезьке, Мазовецьке, Опольське, Західнопоморське

з 22 січня до 4 лютого - Підляське, Вармінсько-Мазурське

з 29 січня до 11 лютого - Любельське, Лодзьке, Підкарпатське, Поморське, Шльонське

з 12 лютого до 25 лютого - Куявсько-Поморське, Любуське, Малопольське, Свентокшиське, Великопольське

Весна

З 28 березня по 2 квітня 2024 року - весняні свята (wiosenna przerwa świąteczna):

28 березня - Чистий четвер (Wielki Czwartek)

29 березня - Страсна п'ятниця (Wielki Piątek)

30 березня - Велика субота (Wielki Sobota)

31 березня - Великдень католицький (Wielkanoc)

1 квітня - Мокрий понеділок (Lany Poniedziałek, Śmigus-dyngus)

26 квітня 2024 року - закінчення навчального року для випускників (zakończenie roku akademickiego dla absolwentów)

1-3 травня 2024 року - травневі вихідні (majówka)

1 травня - Міжнародний день праці (Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy)

3 травня - День Конституції Польщі (Święto Konstytucji RP)

30 травня 2024 року - Свято тіла та крові Христових - Корпус Крісті (Boże Ciało)

Літо