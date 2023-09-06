Когда в школах Польши, где учатся украинцы, будут каникулы (график)
Сбегая от полномасштабного вторжения РФ большое количество украинских детей вынуждены были уехать в Польшу и сменить место обучения. Они пошли в польские школы и начали жизнь по новому графику.
О том, когда в школах Польши, где учатся украинцы, будут каникулы или "праздничные" выходные, читайте дальше в материале Styler.
Учебный год в польских школах
Точные даты школьного обучения и отдыха в Польше ежегодно устанавливаются специальным распоряжением министра народного образования и спорта. При этом в разных воеводствах они могут отличаться.
При любых обстоятельствах учебный год делится на два семестра:
- с сентября по январь
- с января по июнь (для выпускников средних школ - по апрель)
Отдельные коммерческие учреждения могут устанавливать собственные графики учебного года, но в целом большинство школ пытаются придерживаться расписания, установленного государством.
В этом году первый звонок раздался для школьников в Польше позже обычного - 4 сентября, а не 1 сентября (поскольку оно приходилось на пятницу).
Что происходит в первый день
Учебный год в польских школах начинается обычно с проведения праздничного мероприятия - так называемого организационного собрания ("apel") с участием всех учителей, родителей и учеников. Он требует соответствующего дресс-кода, или же торжественного наряда.
Занятий в этот день нет, а для первоклассников проводятся всевозможные игры и конкурсы.
В этом году первые полноценные занятия в школах Польши стартовали с 5 сентября.
Какие каникулы есть в польских школах
Традиционно у польских школьников четыре периода длительного отдыха (каникул):
- рождественские (одинаковые по всей стране)
- зимние (зависят от воеводства и устанавливаются соответствующим распоряжением министра образования)
- пасхальные (одинаковые по всей стране)
- летние (одинаковые по всей стране)
Осенние и весенние каникулы в Польше официально не предусматриваются.
День здорового питания в одной из школ Варшавы (фото: sp365wawa.edupage.org)
Даты каникул и праздничных дней
Польские школьники могут отдыхать не только во время каникулы, но и в праздничные дни (связанные с национальными, религиозными или местными праздниками).
Осень
1 ноября 2023 года - День всех святых (Święto Zmarłych)
11 ноября 2023 года - День Независимости Польши (Narodowe Święto Niepodległości)
Зима
С 23 декабря 2023 года по 1 января 2024 года - рождественские и новогодние каникулы (zimowa przerwa świąteczna):
- 24 декабря 2023 года - Сочельник (Wigilia Bożego Narodzenia)
- 25 декабря 2023 года - Рождество (Boże Narodzenie)
- 1 января 2024 года - Новый год (Święto Nowego Roku)
6 января 2024 года - Богоявление, Крещение (Święto Trzech Króli, Objawiania Panskiego)
С 15 января по 25 февраля 2024 года - зимние каникулы, по воеводствам (ferie zimowe, w podziale na województwa):
- с 15 января по 28 января - Нижнесилезское, Мазовецкое, Опольское, Западнопоморское
- с 22 января по 4 февраля - Подляское, Варминско-Мазурское
- с 29 января по 11 февраля - Любельское, Лодзькое, Подкарпатское, Поморское, Шленское
- с 12 февраля по 25 февраля - Куявско-Поморское, Любушское, Малопольское, Свентокшиское, Великопольское
Весна
С 28 марта по 2 апреля 2024 года - весенние праздники (wiosenna przerwa świąteczna):
- 28 марта - Чистый четверг (Wielki Czwartek)
- 29 марта - Страстная пятница (Wielki Piątek)
- 30 марта - Великая суббота (Wielki Sobota)
- 31 марта - Пасха католическая (Wielkanoc)
- 1 апреля - Мокрый понедельник (Lany Poniedziałek, Śmigus-dyngus)
26 апреля 2024 года - окончание учебного года для выпускников (zakonczenie roku akademickiego dla absolwentów)
1-3 мая 2024 года - майские выходные (majówka)
- 1 мая - Международный день труда (Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy)
- 3 мая - День Конституции Польши (Święto Konstytucji RP)
30 мая 2024 года - Праздник тела и крови Христовых - Корпус Кристи (Boże Ciało)
Лето
- 21 июня 2024 года - окончание учебного года (konec roku szkolnego)
- С 22 июня по 31 августа 2024 года - летние каникулы (Wakacje)
Напомним, несколько ранее стало известно, что Польша закрыла крупнейший центр приема украинских беженцев.
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