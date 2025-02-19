Когда поддержка - важнее всего. 7 фильмов о настоящей женской дружбе

Клуб первых жен (1996)

Комедийная драма о трех женщинах, которых оставили мужья ради младших любовниц. Объединившись, они решают отомстить своим эксам и одновременно найти новый смысл в жизни.

Сейчас и тогда (1995)

Четыре подруги детства встречаются после многих лет разлуки и вспоминают лето 1970 года, которое навсегда изменило их жизни. Через флешбеки фильм показывает их приключения, секреты, первую любовь и испытания, которые помогли им стать тем, кем они есть.

Тельма и Луиза (1991)

Культовая роуд-муви драма о двух подругах, которые решают сбежать от будничной жизни в невинное путешествие, но оно превращается в настоящую погоню. После нападения в баре Луиза убивает насильника Тельмы, и женщины вынуждены бежать от полиции. Их путешествие полно опасностей, самопознания и борьбы за свободу.

Запретная страсть (2013)

Роз и Лил не просто подруги, они дружат с самого детства. Когда они родили сыновей, Тома и Яна, те продолжили дружбу. Однако, со временем эта дружба принимает необычные формы... После тяжелого периода в отношениях с мужем, у Роз неожиданно завязываются отношения с сыном ее самой близкой подруги, с Яном. Злой на мать, Том в отместку ей решает сделать то же самое с Лил. Родственные и дружеские связи переплетаются.

Бандитки (2006)

Сара - образованная аристократка, а Мария - простая фермерша. После жестокого рейда банка, разрушившего их жизни, они становятся напарницами и начинают грабить банки, чтобы помочь бедным.

Мир призраков (2000)

"Сатирическая драма о взрослении двух лучших подруг, Энид и Ребекки, которые после окончания школы сталкиваются с реальностью взрослой жизни. Их пути начинают расходиться, когда Энид заводит странную дружбу с одиноким коллекционером пластинок, а Ребекка стремится к более традиционному будущему.

Карамель (2007)

Сюжет разворачивается вокруг пяти женщин, которые работают в салоне красоты в Бейруте. Заглавная "карамель" символизирует не только сладость, но и сложность женских переживаний. Они вместе преодолевают трудности, поддерживают друг друга и развиваются в процессе, ощущая вкус свободы и любви.