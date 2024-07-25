Когда нельзя смотреть в зеркало, чтобы не навлечь горе и беду? Что говорят суеверия
Зеркала всегда были окутаны разными предрассудками. Сейчас существует много примет о том, когда не стоит смотреть в зеркало и какие будут последствия.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда можно и когда нельзя смотреть в зеркало и почему.
Кровавая Мери
Существует фольклорный ритуал, утверждающий, что если зажечь свечу в неосвещенной комнате и трижды сказать "Кровавая Мэри", глядя в зеркало, то в отражении вы увидите истекающую кровью женщину.
Легенда свидетельствует, что она может закричать на вас или даже протянуть руку через зеркало и обхватить ваше горло холодными руками.
Некоторые даже верят, что она выбегает из зеркала и гонится за вами.
Разбитое зеркало
По древним легендам, если разбить зеркало, то на тебя нападет проклятие неудач на следующие 7 лет. Но существует ритуал, который поможет снять отрицательное влияние зеркала:
- Подождите несколько часов, прежде чем собирать обломки.
- Затем соберите все до единственного кусочка зеркала.
- После этого нужно дождаться ночи и зарыть все обломки на улице под лунным светом.
Также существуют другие варианты борьбы с проклятиями. А именно:
- Бросьте соль через левое плечо (считается, что вы попадете прямо в Дьявола).
- Возьмите кусочек зеркала и приложите его к надгробию (предрассудки обещают мгновенный эффект).
Удачи молодоженам
Счастливая пара должна встать перед зеркалом вместе. Они не только смогут оценить, как прекрасно они смотрятся в свой особый день, но и принять участие в свадебной традиции.
Говорят, что если супружеская пара посмотрит в зеркало вскоре после того, как скажут "Я согласна", они объединят свои души. Суеверия утверждают, что когда вы смотрите в зеркало с кем-то, то это создает альтернативную вселенную, где две души могут жить вместе вечно.
Другая распространенная свадебная традиция может показаться несколько опасной. Разбить стекло в день свадьбы - хорошая примета (только это должно быть стекло, а не зеркало). Обломки стекла символизируют, сколько лет пара проведет вместе.
Закрываем зеркало
После того как кто-то умирает, считается, что его душа освобождается от тела и начинает слоняться. По старым верованиям, если душа наткнется на зеркало до того, как ее тело будет похоронено, то ее душа попадет в ловушку и будет заперта в зеркале.
Есть мнение, что после такого зеркала начинают тускнеть или даже показывать изображения умершего. Многие утверждают, что видели лицо мертвых в старых антикварных зеркалах. Но точно неизвестно, замкнута ли это душа, или просто наш разум играет с нами шутки.
Также существует верование, что через зеркало в мир живых могут попасть демоны. Чтобы предотвратить странствующие души и демоны, предрассудки советуют закрывать зеркала, если кто-то проходит мимо.
Зеркало у кровати ворует твою душу
Если вы спите так, чтобы зеркало было напротив вашей кровати и верите в суеверия, вам следует пересмотреть свое решение.
Легенды свидетельствуют, что духи с той стороны высасывают вашу душу через зеркало. Для этого нет лучшего времени, чем когда люди лежат без защиты и ничего не подозревают в постели.
Какими бы красивыми ни были гигантские зеркала в спальне, размещение их в спальне, если вы суеверны, будет плохой идеей. Если ваше зеркало прикреплено к дверце шкафа или стены и вы не можете его передвинуть, можно прикрыть его одеялом или тканью на ночь.
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При написании материала были использованы источники: Two Way Mirrors, Mirplus Home.