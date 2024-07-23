Какие вещи нельзя дарить, чтобы не навлечь горе

Дарение и получение подарков - это отличный обмен, который показывает, что мы заботимся друг о друге. Можно подумать, что любой подарок, сделанный от всей души, хороший. К сожалению, это не всегда так.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие вещи не следует дарить, чтобы не навлечь горе или беду.

Острые предметы

Подарки в виде острых предметов действительно популярнее, чем можно было бы ожидать, потому что большинство людей не видят в них ничего особенного. Примерами острых предметов, которые не подходят в качестве подарков, являются: лезвия, ножи, ножницы и т.д.

Есть несколько причин, по которым острые предметы - нежелательный подарок. Считается, что дарение таких вещей буквально разорвет дружбу, поскольку острые предметы могут стать источником вреда для других людей или существ.

За суевериями такие подарки приведут к тому, что вы ненамеренно пошлете неудачу своему другу.

Часы

На Западе часы действительно довольно популярные подарки. К ним относятся: будильники, настенные часы, карманные часы, наручные часы и т.д.

Часы измеряют течение времени, и это косвенно указывает на ограниченную продолжительность жизни, что считается очень неблагоприятным. В китайском (кантонском) языке дарить часы, "soong joong", звучит так же как китайский термин, означающий посещение похорон, очень табуированное в китайской культуре мероприятие.

Красные розы

Некоторые люди верят, что длинные красные розы с острыми шипами - ужасный подарок. Чем длиннее стебель и более острые шипы, тем больше пострадают отношения. Считается, если вы пришлете своей второй половинке букет красных роз - хоть это и романтично - это станет началом конца отношений.

Лучше дарить кремовые или розовые розы. Согласно фэн-шую, желтые розы помогают усилить уже существующее чувство любви. Также следует удалить иглы, прежде чем вручать цветок своей любимой.

Никогда не посылайте красные и белые розы любимому человеку, который находится в больнице. Это считается настолько неблагоприятным, что в больницах по всей Великобритании существует традиция цветочных подарков от доброжелателей.

Если кому-то приносят букеты красных и белых цветов, работники больниц немедленно выбрасывают их и следят за тем, чтобы ни один из них не попал к пациентам. Букет, состоящий из букета красных и белых цветов, считается пожеланием смерти.

Носовые платки

Подарки в виде платков традиционно не одобряются. Это потому, что платок используется для вытирания пота и слез, что предполагает большую грусть и разочарование.

Дарение платка предполагает, что вы ожидаете, что ваш друг, подруга или близкий человек будет много плакать в будущем.