Коли не можна дивитися в дзеркало, щоб не накликати горе та біду? Що кажуть забобони

Дзеркала завжди були оповиті різними забобонами. Наразі існує багато прикмет про те, коли не варто дивитися в дзеркало, та які будуть наслідки.

РБК-Україна (проект Styler) розказує, коли можна і коли не можна дивитися в дзеркало та чому.

Кривава Мері

Існує фольклорний ритуал, який стверджує, що якщо запалити свічку в неосвітленій кімнаті і тричі сказати "Кривава Мері", дивлячись у дзеркало, то у відображенні ви побачите жінку, яка стікає кров'ю.

Легенда свідчить, що вона може закричати на вас або навіть простягнути руку через дзеркало та обхопити ваше горло своїми холодними руками.

Дехто навіть вірять, що вона вибігає з дзеркала і женеться за вами.

Розбите дзеркало

За стародавніми легендами, якщо розбити дзеркало, то на тебе нападе прокляття невдач на наступні 7 років. Але існує ритуал, який допоможе зняти негативний вплив дзеркала:

Зачекайте кілька годин, перш ніж збирати уламки.

Потім зберіть все до єдиного шматочка дзеркала.

Після цього треба дочекатися ночі та закопати всі уламки на вулиці під місячним світлом.

Також існують інші варіанти боротьби з прокляттями. А саме:

Киньте сіль через ліве плече (вважається, що ви попадете прямо в Диявола).

Візьміть шматочок дзеркала і прикладіть його до надгробка (забобони обіцяють миттєвий ефект).

Удачі молодятам

Щаслива пара повинна стати перед дзеркалом разом. Вони не тільки зможуть оцінити, як чудово вони виглядають у свій особливий день, але й взяти участь у весільній традиції.

Кажуть, що якщо подружня пара подивиться у дзеркало незабаром після того, як скажуть "Я згодна", то вони об'єднають свої душі. Забобони стверджують, що коли ви дивитеся в дзеркало з кимось, то це створює альтернативний всесвіт, де дві душі можуть жити разом вічно.

Інша поширена весільна традиція може здатися трохи небезпечною. Розбити скло в день весілля - хороша прикмета (тільки це повинно бути скло, а не дзеркало). Уламки скла символізують, скільки років пара проведе разом.

Закриваємо дзеркало

Після того, як хтось помирає, вважається, що його душа звільняється від тіла і починає тинятися. За старими віруваннями, якщо душа наткнеться на дзеркало до того, як її тіло буде поховано, то її душа потрапить у пастку і буде замкнена у дзеркалі.

Існує думка, що після такого дзеркала починають тьмяніти або навіть показувати зображення померлого. Багато людей стверджують, що бачили обличчя мертвих у старих антикварних дзеркалах. Але точно невідомо, чи це замкнена душа, чи просто наш розум грає з нами жарти.

Також існує вірування, що через дзеркало до світу живих можуть потрапити демони. Щоб запобігти мандрівним душам і демонам, забобони радять закривати дзеркала, якщо хтось проходить повз.

Дзеркало біля ліжка краде твою душу

Якщо ви спите так, щоб дзеркало було навпроти вашого ліжка та вірите в забобони, то вам варто переглянути своє рішення.

Легенди свідчить, що духи з того боку висмоктують вашу душу через дзеркало. Для цього немає кращого часу, аніж коли люди лежать без захисту і нічого не підозрюють у ліжку.

Якими б красивими не були гігантські дзеркала в спальні, розміщення їх у спальні, якщо ви забобонні, буде поганою ідеєю. Якщо ваше дзеркало прикріплено до дверцят шафи або стіни та ви не можете його пересунути, можна прикрити його ковдрою або тканиною на ніч.