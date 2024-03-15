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Стало известно, когда закончится учеба в школах Киевской области

Пятница 15 марта 2024 13:52
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Стало известно, когда закончится учеба в школах Киевской области Когда в школах Киевской области начнутся каникулы - дети будут в восторге (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Летние каникулы будут радовать украинских школьников уже скоро. Недавно в Киевской ОГА определились, когда заканчивается учебный год в школах области, а также когда начнут работать временные экзаменационные центры и пришкольные лагеря.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на брифинг заместителя главы Киевской облгосадминистрации Жанны Осипенко рассказывает, к чему готовиться школьникам и их родителям.

Когда в школах Киевской области завершится обучение

По словам Осипенко, учебные занятия в школах Киевской области завершатся до 31 мая.

В июне 2024 года будут работать:

  • временные экзаменационные центры
  • пришкольные лагеря
  • хабы по наверстанию образовательных потерь
  • кружки и секции

Летом будет работать также программа "КЕЧ", реализованная образовательным фондом Go Global при поддержке детского фонда ООН UNICEF Ukraine. Ее цель:

  • проведение занятий для учащихся начальных классов (в том числе на территориях, наиболее пострадавших от военных действий)
  • восполнение пробелов в навыках чтения, письма и счета детей

Кроме того, будут реализованы и другие проекты, помогающие учащимся преодолеть образовательные потери. Занятия будут проходить, в частности, в цифровых образовательных центрах.

Когда у школьников Украины весенние каникулы

Реальные даты и продолжительность каникул для украинских школьников утверждают на местах - в каждой отдельной школе, городе, общине или области.

В настоящее время в большинстве регионов Украины на фоне полномасштабного вторжения РФ сроки (и наличие) каникул могут зависеть от:

  • ситуации безопасности
  • температурного режима
  • ситуации со светом (электроэнергией)

В то же время еще ранее в Министерстве образования и науки сообщали, что текущий учебный год в условиях военного положения будет несколько длиннее обычного - с 1 сентября 2023 года до 28 июня 2024 года.

При этом ориентировочный график весенних каникул - с 25 по 31 марта 2024 года.

Последние звонки в большинстве школ могут пройти 31 мая этого года. В то же время, до 28 июня 2024 года могут продолжаться компенсаторные занятия для преодоления образовательных потерь, аттестация и другие мероприятия образовательной программы.

Напомним, ранее мы рассказывали, в каком формате и когда состоятся всеукраинские школьные олимпиады.

Читайте также, когда в Украине закроют школы, где учится менее 45 детей, и что будет с учениками.

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