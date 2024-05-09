СССР однажды почти принял участие в Евровидении. Кого хотели отправить на конкурс

Финал Евровидения 2024 года состоится 11 мая. В Гранд-финале примут участие 26 стран, в том числе представительницы Украины Alyona Alyona и Jerry Heil, которые своим выступлением в полуфинале порвали зрителей и довели всех до слез.

Кроме того, Украина - единственная страна из постсоветского пространства, которую удалось трижды победить в Евровидении.

Отметим, что Украина является рекордсменом конкурса: наши артисты принимают участие в действе уже в 19-й раз и каждый раз нам удалось проходить в финал.

Выступал ли СССР на Евровидении

Кстати, несколько слов о "совке". Как известно, Советский Союз ни разу не участвовал в песенном конкурсе. Однако несколько раз транслировал выступления избранных артистов для "советского" зрителя.

Хотя однажды - в 80-х - СССР был очень близок к тому, чтобы впервые представить своего артиста на Евровидении.

Оказывается, в 1987 году тогдашний министр просвещения РСФСР Георгий Веселов выдвинул идею участия "союза нерушимого" в песенном конкурсе на фоне политических реформ, развернутых генсеком компартии Михаилом Горбачевым.

Конечно, ничего общего с культурным обменом такая идея не имела. Она была политически мотивированной: советские боссы думали, что участие в Евровидении (более того, они рассчитывали именно не победу!) положительно повлияет на отношения между Советским Союзом и капиталистическими странами запада.

Как проходило Евровидение в 1987 году без участия СССР (фото: Getty images)

В одном из интервью бывший работник советского минобразования Эдуард Фомин говорил, что первым певцом, который должен был быть потенциальным представителем СССР на Евровидении, был Валерий Леонтьев.

Однако тогда идеи Веселова не поделили ни однопартийцы, ни сам Горбачев, мотивируя это тем, что участие в Евровидении - "слишком радикальный шаг" даже для периода так называемой "оттепели".

Валерий Леонтьев в 1987 году (фото: Росзми)

С тех пор СССР даже не пытался участвовать в Евровидении.

Леонтьева внесли в "Миротворец" из-за пересечения границы аннексированного Крыма и концерты, проведенные там в 2014 и 2015 годах. Кстати, говорят, что певец, который большинство времени проводит в США, не поддерживает вторжение России в Украину. Хотя и осуждение действий Путина от исполнителя песен о Казанове и дельтаплане никто не слышал…

Ну, а Россия, которая любит себя величать "преемником" Советского Союза, как и ее давно ушедший в Лету предок, сейчас тоже не участвует в Евровидении. Конечно, не по собственному желанию, а по причине дисквалификации.

Резюмируя, хочется обратить внимание на то, что с момента окончательного отказа СССР от Евровидения до распада "совка" прошло четыре года. Россию же изолировали от международного песенного конкурса три года назад. Возможно, в 2025 году путинскую империю ждет то же, что и ее "предшественника"?.