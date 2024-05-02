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Когда красить яйца на Пасху: эти простые правила должны знать все

Четверг 02 мая 2024 12:00
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Когда красить яйца на Пасху: эти простые правила должны знать все Когда нужно окрашивать яйца на Пасху (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Пасху христиане восточного обряда в Украине будут праздновать совсем скоро - 5 мая. Обязательными атрибутами праздника являются паска, которую пекут собственноручно или покупают готовую, а также яйца, из которых делают писанки и крашанки.

Когда нужно делать писанки и крашанки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

В материале использованы следующие источники: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Украинские традиции.

Когда нужно красить яйца

Яйца символизируют собой зарождение новой жизни. И согласно легенде, пасхальное яйцо является символом Гроба Господня.

Лучший день для окрашивания яиц на Пасху - это Чистый четверг на Страстной неделе. Именно в этот день не только убирают дома и проводят обряды купания всей семьи, но и готовят Пасхальную выпечку, крашанки и писанки.

Яйца затем складывают в корзину и вместе с другими продуктами несут в церковь святить в субботу.

Но если вы в четверг не успели сделать с семьей крашанки по определенным причинам, то можно заняться этим делом в субботу утром. Это не будет считаться грехом.

Категорически запрещено красить яйца или печь паску в Страстную пятницу.

Как окрашивают яйца

С древности яйца варят в луковой шелухе, она придает им красивый коричневый оттенок. Воск, краски или писачок стали использовать гораздо позже - в XX веке.

Крашанки - это яйца однотонные. Цвета могут быть любые, потому что кроме луковой шелухи часто используют сок свеклы, различные специи, а в последнее время - специальные пищевые краски.

А писанки - это яйца, расписанные вручную с помощью воска, красок и других принадлежностей.

Раньше мы писали о том, как можно покрасить яйца на Пасху вином.

А еще рассказывали о том, когда можно печь паску на Пасху.

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