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Пасха 2024: когда нужно печь паску, чтобы не было греха

Понедельник 29 апреля 2024 14:21
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Пасха 2024: когда нужно печь паску, чтобы не было греха Фото: Когда можно печь паску на праздник (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Украине сейчас началась Страстная неделя. По христианской традиции перед Пасхой пекут паску, являющуюся символом Царства Небесного и Воскресения.

Когда нужно печь паски, чтобы не было греха - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

В тексте использованы данные с сайтов ПЦУ и другие.

Когда можно печь куличи

Пасхи обычно выпекают в среду, Чистый четверг и субботу. Многие считают, что именно Великий четверг имеет особое значение. С утра важно принять ванную, чтобы очистить себя от грехов, а затем целый день посвятить подготовке к празднику.

Великая суббота является последним днем для приготовления пасок, поскольку на праздник уже ничего не выпекают. Большинство хозяек выпекают паски именно за день до праздника, чтобы они сохранили свою свежесть и мягкость.

Важно выпекать их с искренней молитвой и чистыми мыслями. Верующие считают, что во время приготовления теста не следует ссориться или кричать.

Наши бабушки и прабабушки всегда говорили, что внешний вид готовой паски может предсказать будущее семьи. Ровная, красивая паска символизировала любовь и благополучие, тогда как неровная или некрасивая - может предусматривать ссоры и разочарование.

Муку для пасок в дом заносят еще вечером. Чтобы было тепло. Тогда тесто лучше поднимется.

Можно ли выпекать паску в Страстную пятницу?

Хотя в православной церкви нет специфических правил по выпеканию пасок, в народе до сих пор придерживаются древних традиций, которые многие предпочитают не менять.

Относительно Страстной пятницы часто есть разногласия. Некоторые верующие считают, что паски, испеченные в этот день, приобретают особую силу и никогда не портятся.

Однако другие воспринимают Страстную пятницу как день скорби - это день распятия Иисуса на кресте и одновременно самый строгий день поста. В этот день запрещено проводить любые работы на дому, устраивать веселье и шумные застолья.

Читайте также, как правильно здороваться на Пасху.

Также мы объясняли, почему Пасху празднуют именно 5 мая.

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