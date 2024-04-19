Как на Пасху покрасить яйца вином. Блогерша показала, каким на самом деле будет результат
Уже несколько лет в сети "вирусится" интересный метод окрашивания яиц на Пасху. Пользователям обещают невероятный эффект мерцания, но правда ли это? Блогерша Аня Скиба решила проверить этот лайфхак и уже показала результат.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым девушка поделилась в Instagram.
Как красить яйца вином
Так, блогерша налила в кастрюлю красное вино. Там лежали и два яйца. Девушка взяла белое и коричневое яйца, чтобы посмотреть, будет ли между ними разница после окрашивания.
Девушка проварила их в течение 10 минут. Затем она оставила их на ночь, чтобы за это время они успели настояться и впитать больше цвета. Для удобства блогерша переложила яйца в контейнер с крышкой.
К утру она уже смогла оценить результат. И если другие блогеры сразу показывали невероятное мерцание и "космические" цвета, девушка продемонстрировала немного другое.
Яйца были довольно черными. Но потом на них действительно можно было увидеть то же мерцание.
Как реагирует сеть
Интересный лайфхак понравился пользователям. В комментариях начали писать, что к вину стоило добавить несколько ложек сахара и уксуса. Это должно сделать яйца более яркими. Также пользователи отметили:
- "Так красиво"
- "Интересно, а на вкус не влияет?"
- "Надо попробовать!".
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