Как на Пасху покрасить яйца вином. Блогерша показала, каким на самом деле будет результат

Уже несколько лет в сети "вирусится" интересный метод окрашивания яиц на Пасху. Пользователям обещают невероятный эффект мерцания, но правда ли это? Блогерша Аня Скиба решила проверить этот лайфхак и уже показала результат.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым девушка поделилась в Instagram .

Как красить яйца вином

Так, блогерша налила в кастрюлю красное вино. Там лежали и два яйца. Девушка взяла белое и коричневое яйца, чтобы посмотреть, будет ли между ними разница после окрашивания.

Девушка проварила их в течение 10 минут. Затем она оставила их на ночь, чтобы за это время они успели настояться и впитать больше цвета. Для удобства блогерша переложила яйца в контейнер с крышкой.

К утру она уже смогла оценить результат. И если другие блогеры сразу показывали невероятное мерцание и "космические" цвета, девушка продемонстрировала немного другое.

Яйца были довольно черными. Но потом на них действительно можно было увидеть то же мерцание.

Как реагирует сеть

Интересный лайфхак понравился пользователям. В комментариях начали писать, что к вину стоило добавить несколько ложек сахара и уксуса. Это должно сделать яйца более яркими. Также пользователи отметили: