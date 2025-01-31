Ваш MacBook может больше. 8 полезных приложений, без которых вы не захотите работать
MacBook - это мощный инструмент для работы, но с правильными приложениями он становится еще удобнее и функциональнее.
Про 8 полезных приложений, которые сделают работу на Mac быстрее, комфортнее и приятнее, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors, который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.
Ice Menu Bar Manager
Ice - это инструмент для управления строкой меню на macOS, являющийся альтернативой Bartender. В прошлом году Bartender был тихо приобретен сомнительной компанией, и многие пользователи теперь ищут замену.
Ice предлагает широкий набор функций: можно изменять порядок значков в строке меню, менять ее цветовую схему, скрывать ненужные элементы и многое другое.
Стоимость: бесплатно
DropOver
DropOver - это простое приложение для macOS, улучшающее функцию перетаскивания файлов. Оно позволяет легко перемещать несколько файлов без необходимости открывать окна рядом.
Для активации DropOver достаточно встряхнуть курсор, затем файлы можно добавить в виртуальную "полку" и перенести в нужную папку.
Стоимость: 5,99 долларов
Latest
Latest - минималистичное приложение, которое проверяет, обновлены ли ваши программы. Оно поддерживает обновления для приложений из Mac App Store, а также для тех, которые используют систему Sparkle, что охватывает большинство программ для macOS.
Стоимость: бесплатно
NotchNook
NotchNook превращает вырез (notch) на экране Mac в аналог Dynamic Island с iPhone. С его помощью можно быстро получить доступ к медиаплееру, календарю, быстрым заметкам и другим функциям. Также поддерживается перетаскивание файлов и их отправка через AirDrop. Стоимость - 25 долларов или 3 доллара в месяц.
Стоимость: 25 долларов
Shortwave
Shortwave - это почтовое приложение с элементами ИИ. Оно помогает структурировать почтовый ящик, выделяя важные письма, создавая задачи, добавляя метки и архивируя незначительные переписки.
ИИ может резюмировать письма, предлагать текст для ответов и даже писать в вашем стиле, анализируя прошлые сообщения. Это продвинутое приложение, требующее привыкания.
Стоимость: бесплатно, подписка 7 долларов месяц
Local Send
Local Send позволяет передавать файлы между устройствами Apple (iPhone, Mac) и гаджетами на Android или Windows. Это удобная альтернатива AirDrop для тех, кто использует технику разных производителей.
Стоимость: бесплатно
Hyperduck
Hyperduck предлагает более гибкий способ обмена ссылками между устройствами Apple. Например, можно сохранить веб-страницу на iPhone и открыть ее позже на Mac, даже если он был выключен в момент сохранения.
Стоимость: 4 доллара
Rocket
Rocket - простое приложение, позволяющее быстро вставлять эмодзи в любом приложении. Для этого нужно нажать клавишу двоеточия и начать вводить название эмодзи. В бесплатной версии доступны только смайлы, а платная версия добавляет поддержку GIF и изображений.
Стоимость: бесплатно
У нас также есть материал о том, как легко найти и управлять скрытыми файлами на Macbook.
А еще мы писали, как заставить приложения на вашем MacBook "летать".