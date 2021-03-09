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МЗС зафіксувало світовий рекорд за кількістю пам’ятників Шевченку

Новость на русском → Світ, Вівторок 09 березня 2021 16:32
МЗС зафіксувало світовий рекорд за кількістю пам’ятників Шевченку Фото: церемонія вручення рекорду (МЗС України)
Автор: Андрій Василюк

Кількість встановлених українському поету Тарасу Шевченку пам’ятників у світі офіційно стала рекордною.

Про це повідомила прес-служба МЗС України.

"У день народження великого Кобзаря Міністерство закордонних справ підготувало йому особливий подарунок, офіційно зареєструвавши світовий рекорд за кількістю встановлених пам'ятників видатному митцю в Україні та за кордоном", - йдеться в повідомленні.

Міністерство повідомило, що протягом року ретельно збирало інформацію про кількість пам’ятників разом із державними обласними адміністраціями, посольствами України та українськими громадами за кордоном.

"Книга рекордів України" зафіксувала, що у світі встановлено 1167 пам’ятників Тарасу Шевченку. З них 99 - у 44 іноземних країнах і 1068 - в Україні.

"Ми хотіли зробити Тараса Григоровича Шевченка світовим рекордсменом і підкреслити, що Україна - там, де ми живемо, розмовляємо нашою мовою, пам’ятаємо нашу історію і сповідуємо наші цінності. Україна там, де Шевченко. У наших серцях, у пам’ятниках, як символ боротьби за волю, права та свободи", - наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на церемонії вручення світового рекорду.

Міжнародну експертизу заявки та аналіз доказової бази провів Національний проект "Книга рекордів України". Заявка на рекорд подається за 4 місяці до оголошення результатів. Аналіз, експертиза та відповідність рекорду проводиться разом із представниками та партнерами "Книги рекордів" у світі.

Нагадаємо, сьогодні, 9 березня, виповнюється 207 років з дня народження великого українського поета і художника Тараса Шевченка.

РБК-Україна зібрало найбільш маловідомі факти про Тараса Шевченка.

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