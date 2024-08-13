Любовь без штампа: 5 самых крепких звездных пар, которые не женаты

Многие из нас грезят о свадебной фате, обручальном кольце и радостных возгласах "Горько!". Однако брак не всегда является залогом долгих и счастливых отношений. Есть немало примеров пар, которые остаются верными друг другу без официальных документов. Некоторые даже уверены, что, если бы они поженились, их союз давно бы распался.

Крис Дженнер и Кори Гэмбл

Мамаджер, которая дважды была замужем, с 2014 года встречается с телеведущим. Уже тогда поклонники начали говорить о возможной свадьбе, а спустя несколько лет Крис сама усилила эти слухи, появившись на публике с обручальным кольцом. Однако, похоже, это были лишь слухи.

"У меня нет необходимости надевать длинное белое платье и идти под венец. Я уже сделала это когда-то",- сказала глава клана Кардашьян-Дженнер.

Крис Дженнер и Кори Гэмбл (фото: instagram.com/krisjenner)

Опра Уинфри и Стедман Грэм

Они познакомились в 1986 году на благотворительном мероприятии, в том же году, когда состоялась премьера "Шоу Опры Уинфри". Влюбленные обручились, но вскоре Уинфри поняла, что брак - это не то, чего она действительно хочет.

"Я хотела знать, что он любит меня, что я достойна быть его женой, но я не хотела жертв, компромиссов, ежедневных обязательств, необходимых для того, чтобы брак работал", - сказала телеведущая.

Опра Уинфри и Стедман Грэм (фото: instagram.com/oprah)

Роузи Гантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм

Несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте, модель и актер уже 14 лет живут вместе, стараясь держать свою личную жизнь подальше от общественного внимания. Пара воспитывает двоих детей, но пока не спешит узаконить свои отношения. Роузи утверждает, что для нее важнее быть в счастливых отношениях, чем иметь официальный статус.

"Думаю, для свадьбы время еще будет. Мы очень долго были сосредоточены на своей работе, а потом родился Джек. Конечно, мы говорим об этом и ждем подходящего момента",- сказала Хантингтон-Уайтли несколько лет назад.

Роузи Гантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм (фото: instagram.com/rosiehw)

Кортни Кокс и Джонни МакДейд

Актриса и музыкант вместе уже более десяти лет. Познакомились они в 2013 году на вечеринке благодаря Эду Ширану. Через год обручились, но в декабре 2015-го разорвали помолвку. Через некоторое время Кортни и Джонни осознали, что предназначены друг для друга, и возобновили свои отношения. Однако о свадьбе пока речь не идет.

Кортни Кокс и Джонни Макдейд (фото: instagram.com/courteneycoxofficial)

Вин Дизель и Палома Хименес

Актер и мексиканская модель вместе с 2007 года, и сейчас у них трое детей: Ханья, Винсент и Паулина. Он и Палома редко обсуждают свои отношения публично. Звезда "Форсажа" не раз подчеркивал, что ценит приватность.

"Я не собираюсь размещать свою семью на обложке журнала, как другие актеры. Я из одного племени с Харрисоном Фордом, Марлоном Брандо, Робертом Де Ниро, Аль Пачино. Кодекс молчания",- рассказал актер.

Вин Дизель (фото: instagram.com/vindiesel)