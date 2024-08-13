Кохання без штампу: 5 найміцніших зіркових пар, які не одружені

Багато хто з нас марить про весільну фату, обручку та радісні вигуки "Гірко!". Однак шлюб не завжди є запорукою довгих і щасливих стосунків. Є чимало прикладів пар, які залишаються вірними одне одному без офіційних документів. Дехто навіть упевнений, що, якби вони одружилися, їхній союз давно б розпався.

Кріс Дженнер і Корі Гембл

Мамаджер, яка двічі була заміжня, з 2014 року зустрічається з телеведучим. Уже тоді шанувальники почали говорити про можливе весілля, а за кілька років Кріс сама посилила ці чутки, з'явившись на публіці з обручкою. Однак, схоже, це були лише чутки.

"У мене немає необхідності одягати довгу білу сукню і йти під вінець. Я вже зробила це колись",- сказала глава клану Кардаш'ян-Дженнер.

Кріс Дженнер і Корі Гембл (фото: instagram.com/krisjenner)

Опра Вінфрі та Стедман Грем

Вони познайомилися у 1986 році на благодійному заході, того ж року, коли відбулася прем'єра "Шоу Опри Вінфрі". Закохані заручилися, але незабаром Вінфрі зрозуміла, що шлюб - це не те, чого вона дійсно хоче.

"Я хотіла знати, що він любить мене, що я гідна бути його дружиною, але я не хотіла жертв, компромісів, щоденних зобов'язань, необхідних для того, щоб шлюб працював", - сказала телеведуча.

Опра Вінфрі та Стедман Грем (фото: instagram.com/oprah)

Роузі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стетхем

Незважаючи на 20-річну різницю у віці, модель і актор уже 14 років живуть разом, намагаючись тримати своє особисте життя подалі від суспільної уваги. Пара виховує двох дітей, але поки не поспішає узаконити свої стосунки. Роузі стверджує, що для неї важливіше бути в щасливих стосунках, ніж мати офіційний статус.

"Думаю, для весілля час ще буде. Ми дуже довго були зосереджені на своїй роботі, а потім народився Джек. Звичайно, ми говоримо про це і чекаємо слушного моменту",- сказала Гантінгтон-Вайтлі кілька років тому.

Роузі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стетхем (фото: instagram.com/rosiehw)

Кортні Кокс і Джонні Макдейд

Акторка і музикант разом уже понад десять років. Познайомились вони у 2013 році на вечірці завдяки Еду Ширану. Через рік заручилися, але у грудні 2015-го розірвали заручини. Через деякий час Кортні і Джонні усвідомили, що призначені одне для одного, і відновили свої стосунки. Однак про весілля поки не йдеться.

Кортні Кокс і Джонні Макдейд (фото: instagram.com/courteneycoxofficial)

Він Дізель і Палома Хіменес

Актор і мексиканська модель разом з 2007 року, і зараз у них троє дітей: Ханья, Вінсент і Пауліна. Він і Палома рідко обговорюють свої стосунки публічно. Зірка "Форсажу" не раз підкреслював, що цінує приватність.

"Я не збираюся розміщувати свою сім'ю на обкладинці журналу, як інші актори. Я з одного племені з Гаррісоном Фордом, Марлоном Брандо, Робертом Де Ніро, Аль Пачіно. Кодекс мовчання",- розповів актор.

Він Дізель (фото: instagram.com/vindiesel)