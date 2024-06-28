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Как изменились внешне самые крепкие украинские звездные пары за годы совместной жизни (фото)

Пятница 28 июня 2024 09:09
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Как изменились внешне самые крепкие украинские звездные пары за годы совместной жизни (фото) Какими были украинские звездные пары, когда поженились (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

В мире шоу-бизнеса редко можно встретить по-настоящему крепкие и преданные пары, которые сохраняют свои отношения на протяжении многих лет. Однако наши герои - исключение.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает взглянуть, какими они были, когда поженились, и как изменились с тех пор, идя бок о бок по жизни.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

История любви известных актеров началась 14 февраля 1991 года во время репетиций. В то утро Ольга нашла на своем гримерном столике шоколадное сердце с запиской: "Приходи завтра ко мне, я съем тебя, как ты этот шоколад".

В этот момент она осознала, что влюбилась. Будучи в браке с отцом своей старшей дочери Антонины Паперной, она вскоре развелась и начала новую счастливую главу своей жизни с Виталием.

Пара обменялась клятвами спустя пять лет, а в 2002-м у них родилась дочь Анна. Вместе супруги уже 28 лет.

Как изменились внешне самые крепкие украинские звездные пары за годы совместной жизни (фото)

Как изменились внешне самые крепкие украинские звездные пары за годы совместной жизни (фото)

Как изменились внешне самые крепкие украинские звездные пары за годы совместной жизни (фото)

Ольга Сумская и Виталий Борисюк (фото: instagram.com/olgasumska)

Снежана и Сергей Бабкины

В марте звездные супруги Сергей и Снежана Бабкины отметили 15 лет совместной жизни.

Актеры познакомились в 2007 году, работая в "Театре 19". Через два года они тайно поженились.

Пройдя через множество испытаний, пара остается одной из самых крепких в украинском шоу-бизнесе.

У Сергея и Снежаны двое общих детей - дочь Веселина и сын Елисей, а также сын Артур от предыдущих отношений Снежаны.

Как изменились внешне самые крепкие украинские звездные пары за годы совместной жизни (фото)Как изменились внешне самые крепкие украинские звездные пары за годы совместной жизни (фото)

Как изменились внешне самые крепкие украинские звездные пары за годы совместной жизни (фото)

Снежана и Сергей Бабкины (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Руслана Лыжичко и Александр Ксенофонтов

История Русланы и ее мужа Александра Ксенофонтова, которые в браке уже 27 лет, началась с того, что певице порекомендовали обратиться к Александру за профессиональным советом как к опытному звукорежиссеру.

Это знакомство положило начало их дружбе, которая стремительно переросла в романтические отношения. В 1995 году они связали себя узами брака.

Как изменились внешне самые крепкие украинские звездные пары за годы совместной жизни (фото)

Как изменились внешне самые крепкие украинские звездные пары за годы совместной жизни (фото)

Руслана Лыжичко и Александр Ксенофонтов (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko​​)

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев

Ведущая Маша Ефросинина и ее муж, военнослужащий Тимур Хромаев познакомились в столичном киоске.

Маша зашла за яблочным соком, а Тимур - за водой. Мужчина, заметив знаменитость, спросил, не видел ли ее где-то раньше, что вызвало у нее возмущение.

Впоследствии между ними завязались романтические отношения, и в 2003 году пара поженилась.

Хотя влюбленные переживали кризис и были на грани развода, им удалось сохранить свой брак.

Теперь Ефросинина и Хромаев воспитывают двоих детей - дочь Нану и сына Сашу.

Как изменились внешне самые крепкие украинские звездные пары за годы совместной жизни (фото)

Как изменились внешне самые крепкие украинские звездные пары за годы совместной жизни (фото)

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев (фото: instagram.com/mashaefrosinina ​​)

Виктория и Юрий Ткач

Известный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Ткая познакомился с женой благодаря маме.

Это произошло на дне рождения отца знаменитости. Виктории тогда было 16 лет и она показалась юмористу очень милой и культурной.

Вторая их встреча состоялась аж через пять лет. К тому времени девушке уже исполнилось 19, а Юре - 27.

Тогда Ткач должен был провести день рождения танцевального коллектива его мамы. Там снова была Вика, которая на репетиции, по словам комика, сама подсела к нему.

Так пара и начала общаться, а вскоре и поженилась.

Как изменились внешне самые крепкие украинские звездные пары за годы совместной жизни (фото)Как изменились внешне самые крепкие украинские звездные пары за годы совместной жизни (фото)

Как изменились внешне самые крепкие украинские звездные пары за годы совместной жизни (фото)

Виктория и Юрий Ткач (фото: instagram.com/yuriy_tkach)

Недавно мы рассказывали об украинских звездах, которые простили измену мужа, чтобы сохранить семью.

Также мы писали о 5 украинских звездных пар с разницей в возрасте 15 и более лет.

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