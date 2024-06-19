Любовь длиною в жизнь: 5 самых крепких пар в украинском шоу-бизнесе

Марина и Павел Зибров

Певец Павел Зибров уже три десятилетия состоит в браке со своей женой Мариной.

Их история любви началась на одном из его творческих вечеров, и с тех пор они неразлучны.

Марина всегда была опорой артиста, поддерживала любимого как в карьере, так и в семейной жизни.

Супруги воспитали дочь Диану, которая также посвятила себя музыке.

Марина и Павел Зибров с дочерью (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Ольга Сумская и Виталий Боросюк

Актриса Ольга Сумская и ее муж Виталий Борисюк вместе уже 28 лет. Для Сумской это второй брак.

Ранее она была замужем за актером Евгением Паперным и родила от него дочь Антонину.

В одном из интервью несколько лет назад актриса рассказала, как Паперный узнал о ее романе с Борисюком.

Однако она подчеркнула, что сейчас ни о чем не жалеет, поскольку встретила мужчину своей мечты.

В мае 2021 года, на серебряную годовщину, Сумская снова вышла замуж за Борисюка.

Секретом их удачных отношений супруги считают то, что они спят в разных комнатах, что позволяет каждому из них иметь немного личного пространства.

К слову, пара воспитывает дочь Аню, которая тоже решила посвятить себя творчеству.

Ольга Сумская и Виталий Боросюк с дочерью (фото: instagram.com/olgasumska)

Оля Полякова и Вадим Буряковский

Певица Оля Полякова и ее муж, бизнесмен Вадим Буряковский, также являются примером крепкого брака.

Вместе они уже около 20-ти лет.

Несмотря на загруженный график и частые гастроли, артистка всегда находит время для семьи и двух дочерей.

Вадим не только поддерживает жену в ее карьере, но и принимает активное участие в воспитании детей.

Оля Полякова и Вадим Буряковский с детьми (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Инна и Александр Педан

В прошлом году шоумен Александр Педан отпраздновал 20-ю годовщину свадьбы с женой Инной.

Они познакомились еще в школьные годы, играя в КВН за разные команды.

Инна сразу понравилась Александру, но тот не сразу завоевал ее сердце.

Они встретились снова, когда уже были студентами. Педан пригласил Инну на свидание, и с тех пор пара неразлучна.

Шоумен отмечал, что за 20 лет брака Инна многократно спасала их отношения своей мудростью.

Во время полномасштабного вторжения она отказалась покидать страну с детьми и осталась с мужем.

Супруги воспитывают дочь Валерию, которая уже следует по стопам звездного отца и ведет с ними собственное шоу, а также сына Марка.

Инна и Александр Педан с дочерью (фото: instagram.com/pedanos​​)

Руслана и Александр Ксенофонтов

Победительница Евровидения 2004 Руслана и ее муж Александр Ксенофонтов являются примером идеального союза.

Они познакомились еще в начале карьеры исполнительницы, когда Александр стал ее продюсером и соавтором многих хитов.

Их брак длится уже 29 лет, и они продолжают поддерживать друг друга как в творческих, так и в личных стремлениях.

Руслана и Александр Ксенофонтов (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko​​)