Кохання довжиною в життя: 5 найміцніших пар в українському шоу-бізнесі

Справжнє кохання витримує випробування часом, і лише завдяки взаємним зусиллям партнерів піднесені почуття перетворюються на фундамент щасливого шлюбу.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найміцніші пари в українському шоу-бізнесі.
Співак Павло Зібров вже три десятиліття перебуває у шлюбі зі своєю дружиною Мариною.
Їхня історія кохання почалася на одному з його творчих вечорів, і відтоді вони нерозлучні.
Марина завжди була опорою артиста, підтримувала коханого як у кар'єрі, так і в сімейному житті.
Подружжя виховало доньку Діану, яка також присвятила себе музиці.
Марина та Павло Зібров з донькою (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)
Актриса Ольга Сумська та її чоловік Віталій Борисюк разом вже 28 років. Для Сумської це другий шлюб.
Раніше вона була заміжня з актором Євгеном Паперним і народила від нього доньку Антоніну.
В одному з інтерв'ю кілька років тому акторка розповіла, як Паперний дізнався про її роман із Борисюком.
Проте вона підкреслила, що зараз ні про що не шкодує, оскільки зустріла чоловіка своєї мрії.
У травні 2021 року, на срібну річницю, Сумська знову вийшла заміж за Борисюка.
Секретом їхніх вдалих стосунків подружжя вважає те, що вони сплять у різних кімнатах, що дає змогу кожному з них мати трохи особистого простору.
До слова, пара виховує доньку Аню, яка теж вирішила присвятити себе творчості.
Ольга Сумська і Віталій Боросюк з донькою (фото: instagram.com/olgasumska)
Співачка Оля Полякова та її чоловік, бізнесмен Вадим Буряковський, також є прикладом міцного шлюбу.
Разом вони вже близько 20-ти років.
Незважаючи на завантажений графік і часті гастролі, артистка завжди знаходить час для сім'ї та двох доньок.
Вадим не тільки підтримує дружину в її кар'єрі, а й бере активну участь у вихованні дітей.
Оля Полякова і Вадим Буряковський з дітьми (фото: instagram.com/polyakovamusic)
У минулому році шоумен Олександр Педан відсвяткував 20-ту річницю весілля з дружиною Інною.
Вони познайомилися ще у шкільні роки, граючи в КВК за різні команди.
Інна одразу сподобалася Олександру, але той не одразу завоював її серце.
Вони зустрілися знову, коли вже були студентами. Педан запросив Інну на побачення, і відтоді пара нерозлучна.
Шоумен зазначав, що за 20 років шлюбу Інна багаторазово рятувала їхні стосунки своєю мудрістю.
Під час повномасштабного вторгнення вона відмовилася залишати країну з дітьми і залишилася з чоловіком.
Подружжя виховує доньку Валерію, яка вже прямує стопами зіркового батька і веде з ними власне шоу, а також сина Марка.
Інна та Олександр Педан з донькою (фото: instagram.com/pedanos)
Переможниця Євробачення 2004 Руслана та її чоловік Олександр Ксенофонтов є прикладом ідеального союзу.
Вони познайомилися ще на початку кар'єри виконавиці, коли Олександр став її продюсером і співавтором багатьох хітів.
Їхній шлюб триває вже 29 років, і вони продовжують підтримувати одне одного як у творчих, так і в особистих прагненнях.
Руслана та Олександр Ксенофонтов (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)
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