Разлучницы: 5 украинских звезд, которые забрали мужчин из семьи

Одни называют их разрушительницами семей, другие убеждены, что в поисках счастья все способы оправданы. Даже если для этого нужно разрушить чью-то семью, чтобы быть с любимым человеком.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить самые известные случаи, когда украинские знаменитости отбили женатого мужчину у другой, и чем это все закончилось.

Оля Полякова

Певица Оля Полякова когда-то признавалась, что была любовницей своего нынешнего мужа, бизнесмена Вадима Бурковского.

Однако этой ролью она довольствовалась недолго, и Вадим, под ее влиянием, решил оставить свою жену.

После этого предприниматель позвал замуж артистку и пара уже много лет вместе.

Оля Полякова и Вадим Буряковский (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Настя Каменских

Не понаслышке знает, как это быть любовницей, и Настя Каменских. Бурный роман певица и ее женатый продюсер Потап скрывали годами.

Влюбленные то ссорились, то мирились. Но в конце концов в 2019 году знаменитости сыграли громкую свадьбу.

Однако в последнее время в сети сплетничают о том, что пара больше не вместе. Хотя супруги, публикуя романтические фото в соцсетях, опровергает эти слухи.

Настя Каменских и Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Лилия Ребрик

До замужества с хореографом Андреем Диким телеведущая Лилия Ребрик была его любовницей.

Знаменитость не скрывает, что отбила своего нынешнего мужа от другой.

Познакомились они во время съемок шоу "Танцы со звездами", когда он жил в гражданском браке с партнершей по танцам.

Между ними завязался роман, и впоследствии Андрей оставил гражданскую жену ради Лилии.

В 2011 году пара официально оформила отношения. Сейчас они воспитывают троих детей.

Лилия Ребрик с семьей (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Тоня Матвиенко

Исполнительницу Тони Матвиенко до сих пор упрекают, что она разлучница.

С ее нынешним мужем, певцом Арсеном Мирзояном, закрутился роман, когда оба участвовали в проекте "Голос страны".

В то время артист был официально женат и воспитывал двух сыновей с женой. Однако встреча с Тоней изменила его жизнь - он решил уйти из семьи, чтобы построить отношения с Матвиенко.

В их союзе родилась дочь Нина, названная в честь покойной бабушки Нины Матвиенко.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)

Вера Брежнева

Когда Вера Брежнева стала участницей группы "ВИА Гра", она закрутила роман с композитором Константином Меладзе.

На тот момент он уже был женат на украинке Яне Сумм и воспитывал троих детей.

Жена заподозрила мужа в неверности и даже звонила потенциальной любовнице-Брежневой, однако артистка все опровергала.

Меладзе и его подопечная годами убеждали, что их объединяют исключительно дружеские отношения, а брак звезды с украинским бизнесменом Михаилом Киперманом был этому подтверждением.

В 2012 году украинка развелась, как подозревают, из-за измен с Меладзе.

Однако после начала полномасштабного вторжения начались распространяться слухи о разводе Веры с Константином.

Позже певица подтвердила, что они действительно больше не вместе.

Вера Брежнева и Константин Меладзе (фото: instagram.com/meladzemusic):