Любовница Путина. Кто такая Екатерина Мизулина и что ее связывает с "петухами"

Всю сеть облетела информация, что "бункерный" Путин нашел себе новую любовницу, которая его почти вдвое моложе. Ее зовут Екатерина Мизулина и она очень известный в России общественный деятель. Этакая "няш-маш московского разлива".

Что известно о Екатерине Мизулиной, почему ее связывают с "петухами" и чем она занимается в РФ, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Кто такая Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина родилась 1 сентября 1984 года в Ярославле. Ее отец – доцент кафедры политологии и политического управления РАНХиГС Михаил Мизулин. Мать – депутат Госдумы, член Софеда Елена Мизулина. Катя имеет брата - Николая Мизулина, старше ее на 6 лет. Он женат, живет за границей, на публике не появляется. О личной жизни Екатерины, точнее, о ее муже или детях – неизвестно.

Екатерина переехала с родителями в Москву в школьном возрасте. С детства интересовалась искусством, выучила много иностранных языков – английский, немецкий, китайский, индонезийский и французский. Любит танцевать.

В 2010 году окончила МГУ и начала работать в сфере благотворительности. Еще во время учебы работала переводчиком с китайского языка в составе официальных русских делегаций в Китае. В 2017 году была назначена директором Ассоциации участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета".

В своей деятельности Мизулина выступает за цензуру в интернете, штрафы и другие санкции в адрес СМИ и социальных сетей, не выполняющих российское законодательство. Ее инициативы по этой теме регулярно оказываются в центре внимания СМИ. От ее критики пострадали многие сайты и деятели культуры.

Фото: instagram.com/Екатерина Мизулина

При чем здесь "петухи"?

В своем выступлении 26 мая 2022 года в МИА "Россия Сегодня" назвала уехавших граждан России, не согласных с вторжением России в Украину, "петухами, которые кукарекают", а их отъезд из страны - очищением от нежелательных граждан. Очередные угрозы прозвучали в отношении Гугла и Википедии: "Сначала зачистим Украину от нацистов и бандеровцев, а затем дойдем до Гугла и Википедии" - заявила Мизулина.

29 января 2024 года Мизулина внесена в санкционный список 27 стран Евросоюза за нарушение прав человека и "серьезные и систематические нарушения свободы выражения мнений".

Мизулина и Путин

В СМИ появилась информация, что Екатерина Мизулина, дочь фанатичного пропутинского и антиукраинского сенатора – новая любовница Путина.

Российская правозащитница Ольга Романова сказала "Катя Мизулина полностью по вкусу Путина. Этот ***** тип Барби всегда подходил ему очень хорошо". Местные СМИ также говорят, что они сблизились.

Романова сравнила ее с бывшей любовницей Путина Светланой Кривоногих, владелицей стриптиз-клуба и мультимиллионером в Санкт-Петербурге и предположительно матерью любимой дочери Путина Луизы, 20 лет.

Ольга сказала: "Путину 71 год, давайте не будем относиться к возрасту. В общем, мужчина в полном расцвете, почему бы и нет? Ведь Кате Мизулиной 39 лет... Пока не будем забывать... она за традиционные ценности. Так же как давняя партнерша Путина Алина Кабаева".

Фото: instagram.com/Екатерина Мизулина

Ранее Мизулиной приписали роман с известным российским исполнителем SHAMAN. Первые слухи о близких отношениях главы Лиги безопасного интернета и певца SHAMAN (Ярослав Дронов) появились летом 2023 года, когда Мизулина опубликовала в своих социальных сетях совместные фото. Она признавалась, что слушает только песни Дронова и гимн России.

Скандалы с Мизулиной

В апреле 2023 года Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что аккаунты певца Егора Крида и популярного российского блогера Вячеслава Леонтьева (Buster) были заблокированы на сервисе Twitch.

"Егор Крид, Buster и PlohoyParen заблокированы на платформе Twitch. Это связано с тем, что их страницы внесены в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзором после обращения Лиги безопасного интернета по незаконной рекламе онлайн-казино у этих стримеров", - пояснила она.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Крид подал иск о защите чести и достоинства против Екатерины Мизулиной.

Также в 2023 году она предлагала отправить Даню Милохина в ряды Вооруженных сил России, узнав, что он вернулся в страну. После этого артист уехал за границу.

"Блогер не был ранее призван в ряды Вооруженных сил России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет. Этот шаг будет способствовать патриотическому воспитанию", - говорила Мизулина.

Фото: instagram.com/Екатерина Мизулина

9 февраля глава Лиги безопасного интернета выступила с лекцией перед студентами Казанского федерального университета. Некоторые СМИ и Telegram-каналы заявили, что во время беседы десятки молодых людей встали со своих мест и покинули зал.

В ходе конференции Мизулина также поспорила с одним из студентов по теме работы организации. Молодой человек заявил, что многие уезжают из России именно "из-за доносов".

"Сотни тысяч россиян покидают страну безвозвратно из-за того, что снова начинается история с доносами!" – сказал он.

Мизулина в ответ попросила студента оперировать фактами и объяснила, как устроена работа ее организации. Она отметила, что в Лигу безопасного интернета может поступить любой гражданин. По ее словам, всю необходимую информацию общественные работники передают в полицию, а дальше в назначающий экспертизу суд лишь после этого решается вопрос о штрафах.

Не повезло и деятелю либерального мнения Юрию Дудю: в июне 2021 года Мизулина нашла в его интервью с Ивангаем и Моргенштерном пропаганду наркотиков и обратилась в МВД – для проверки интервью. На Дудя завели дело и после оштрафовали на 100 000 рублей.

В феврале 2022 года Лига безопасного Интернета попросила Минюст проверить Дудя на иностранное финансирование. А в 2022 году он был оштрафован еще и за гей-пропаганду, причем в этот момент он уже считался в списке иноагентов. И оштрафовали, по словам Мизулиной, снова за интервью: уже с художником Федором Павловым-Андреевичем.

Сейчас Юрий живет за границей и активно публикует интервью с людьми, выступающими против войны.

Скандально известный рэпер Моргенштерн попал в зону внимания Мизулиной в 2021 году. По ее словам, он и "ему подобные ублюдки" пропагандируют в своем творчестве деструктив и наркотики.

В интервью Мизулина заявила, что Алишер Моргенштерн получает финансирование от иностранных государств. А уже в мае 2022 его добавили в список иноагентов. В результате Моргенштерн потерял 80% доходов от рекламы – как и половина других блоггеров-иноагентов из топ-10. И уехал из страны.

Фото: instagram.com/Екатерина Мизулина