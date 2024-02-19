Любовница Путина. Кто такая Екатерина Мизулина и что ее связывает с "петухами"

Всю сеть облетела информация, что "бункерный" Путин нашел себе новую любовницу, которая его почти вдвое моложе. Ее зовут Екатерина Мизулина и она очень известный в России общественный деятель. Этакая "няш-маш московского разлива".
Что известно о Екатерине Мизулиной, почему ее связывают с "петухами" и чем она занимается в РФ, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В подготовке материала использованы источники: Википедия, Instagram Мизулиной, Telegram Мизулиной, Mirror.
Екатерина Мизулина родилась 1 сентября 1984 года в Ярославле. Ее отец – доцент кафедры политологии и политического управления РАНХиГС Михаил Мизулин. Мать – депутат Госдумы, член Софеда Елена Мизулина. Катя имеет брата - Николая Мизулина, старше ее на 6 лет. Он женат, живет за границей, на публике не появляется. О личной жизни Екатерины, точнее, о ее муже или детях – неизвестно.
Екатерина переехала с родителями в Москву в школьном возрасте. С детства интересовалась искусством, выучила много иностранных языков – английский, немецкий, китайский, индонезийский и французский. Любит танцевать.
В 2010 году окончила МГУ и начала работать в сфере благотворительности. Еще во время учебы работала переводчиком с китайского языка в составе официальных русских делегаций в Китае. В 2017 году была назначена директором Ассоциации участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета".
В своей деятельности Мизулина выступает за цензуру в интернете, штрафы и другие санкции в адрес СМИ и социальных сетей, не выполняющих российское законодательство. Ее инициативы по этой теме регулярно оказываются в центре внимания СМИ. От ее критики пострадали многие сайты и деятели культуры.
Фото: instagram.com/Екатерина Мизулина
В своем выступлении 26 мая 2022 года в МИА "Россия Сегодня" назвала уехавших граждан России, не согласных с вторжением России в Украину, "петухами, которые кукарекают", а их отъезд из страны - очищением от нежелательных граждан. Очередные угрозы прозвучали в отношении Гугла и Википедии: "Сначала зачистим Украину от нацистов и бандеровцев, а затем дойдем до Гугла и Википедии" - заявила Мизулина.
29 января 2024 года Мизулина внесена в санкционный список 27 стран Евросоюза за нарушение прав человека и "серьезные и систематические нарушения свободы выражения мнений".
В СМИ появилась информация, что Екатерина Мизулина, дочь фанатичного пропутинского и антиукраинского сенатора – новая любовница Путина.
Российская правозащитница Ольга Романова сказала "Катя Мизулина полностью по вкусу Путина. Этот ***** тип Барби всегда подходил ему очень хорошо". Местные СМИ также говорят, что они сблизились.
Романова сравнила ее с бывшей любовницей Путина Светланой Кривоногих, владелицей стриптиз-клуба и мультимиллионером в Санкт-Петербурге и предположительно матерью любимой дочери Путина Луизы, 20 лет.
Ольга сказала: "Путину 71 год, давайте не будем относиться к возрасту. В общем, мужчина в полном расцвете, почему бы и нет? Ведь Кате Мизулиной 39 лет... Пока не будем забывать... она за традиционные ценности. Так же как давняя партнерша Путина Алина Кабаева".
Фото: instagram.com/Екатерина Мизулина
Ранее Мизулиной приписали роман с известным российским исполнителем SHAMAN. Первые слухи о близких отношениях главы Лиги безопасного интернета и певца SHAMAN (Ярослав Дронов) появились летом 2023 года, когда Мизулина опубликовала в своих социальных сетях совместные фото. Она признавалась, что слушает только песни Дронова и гимн России.
В апреле 2023 года Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что аккаунты певца Егора Крида и популярного российского блогера Вячеслава Леонтьева (Buster) были заблокированы на сервисе Twitch.
"Егор Крид, Buster и PlohoyParen заблокированы на платформе Twitch. Это связано с тем, что их страницы внесены в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзором после обращения Лиги безопасного интернета по незаконной рекламе онлайн-казино у этих стримеров", - пояснила она.
В ноябре прошлого года сообщалось, что Крид подал иск о защите чести и достоинства против Екатерины Мизулиной.
Также в 2023 году она предлагала отправить Даню Милохина в ряды Вооруженных сил России, узнав, что он вернулся в страну. После этого артист уехал за границу.
"Блогер не был ранее призван в ряды Вооруженных сил России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет. Этот шаг будет способствовать патриотическому воспитанию", - говорила Мизулина.
9 февраля глава Лиги безопасного интернета выступила с лекцией перед студентами Казанского федерального университета. Некоторые СМИ и Telegram-каналы заявили, что во время беседы десятки молодых людей встали со своих мест и покинули зал.
В ходе конференции Мизулина также поспорила с одним из студентов по теме работы организации. Молодой человек заявил, что многие уезжают из России именно "из-за доносов".
"Сотни тысяч россиян покидают страну безвозвратно из-за того, что снова начинается история с доносами!" – сказал он.
Мизулина в ответ попросила студента оперировать фактами и объяснила, как устроена работа ее организации. Она отметила, что в Лигу безопасного интернета может поступить любой гражданин. По ее словам, всю необходимую информацию общественные работники передают в полицию, а дальше в назначающий экспертизу суд лишь после этого решается вопрос о штрафах.
Не повезло и деятелю либерального мнения Юрию Дудю: в июне 2021 года Мизулина нашла в его интервью с Ивангаем и Моргенштерном пропаганду наркотиков и обратилась в МВД – для проверки интервью. На Дудя завели дело и после оштрафовали на 100 000 рублей.
В феврале 2022 года Лига безопасного Интернета попросила Минюст проверить Дудя на иностранное финансирование. А в 2022 году он был оштрафован еще и за гей-пропаганду, причем в этот момент он уже считался в списке иноагентов. И оштрафовали, по словам Мизулиной, снова за интервью: уже с художником Федором Павловым-Андреевичем.
Сейчас Юрий живет за границей и активно публикует интервью с людьми, выступающими против войны.
Скандально известный рэпер Моргенштерн попал в зону внимания Мизулиной в 2021 году. По ее словам, он и "ему подобные ублюдки" пропагандируют в своем творчестве деструктив и наркотики.
В интервью Мизулина заявила, что Алишер Моргенштерн получает финансирование от иностранных государств. А уже в мае 2022 его добавили в список иноагентов. В результате Моргенштерн потерял 80% доходов от рекламы – как и половина других блоггеров-иноагентов из топ-10. И уехал из страны.
Фото: instagram.com/Екатерина Мизулина
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