Охранник Путина рассказал о внебрачной дочери диктатора и российской миллионерши

Бывший работник Федеральной охраны управления президентской связи РФ Глеб Караулов рассказал, что большинство данных о дворце Путина на берегу Черного моря, о детях российского диктатора и его нынешней жизни - правда. Отдельно он сообщил о детях Путина от разных женщин.

Кто такой Глеб Караулов

Офицер Федеральной службы охраны, который работал инженером в управлении президентской связи до октября 2022 года. Недавно Караулову пришлось бежать из России.

В его обязанности входила наладка связи, проверка связи - во многих местах, где бывал Путин и его команда. Его коллеги занимались точно такой же работой, но в различных резиденциях Путина - в Сочи или Санкт-Петербурге.

Караулов подтвердил в интервью большинство данных, которые были обнародованы журналистами о жизни Путина, его нынешней жизни, о его детях и любовницах, о резиденциях российского диктатора.

Что известно о дочери Путина от Светланы Кривоногих

В 2020 году всплыла история отношений российской миллиардерше Светланы Кривоногих с российским диктатором Владимиром Путиным. Женщина была одна из любовниц, которая родила Путину ребенка в 2003 году - еще одну дочь. Девочку назвали Елизаветой.

Якобы именно за это Кривоногих щедро вознаградили - у нее 2,8% банка "Россия", недвижимости в РФ на 7 млрд рублей, шикарные апартаменты в Монако, доля от морских перевозок, стриптиз-клуб "Ленинград" и курорт "Игора" - в совместном владении с Юрием Ковальчуком, которого называют личным банкиром Путина.

Фото: Светлана Кривоногих

Она внезапно разбогатела после 2000 года и была близка со многими членами команды российского диктатора, которые оказывали те или иные финансовые услуги. Через кипрский оффшор Кривоногих стала собственником 37-метровй яхты Aldoga, которая стоит более 5 млн долларов.

Стоит отметить, что Кривоногих попала под санкции Великобритании.

Общая дочь Кривоногих и Путина фамилию отца не носит и в социальных сетях она подписывается как Луиза Розова. Однако в документах у девочки указано отчество - Владимировна. Стоит отметить, что на большинстве фотографий девушка предпочитает не показывать свое лицо.

И не удивительно - многие отмечают ее невероятное сходство с российским диктатором. Визуальный анализ нескольких специалистов показал, что сходство Путина и дочери Кривоногих - более 70%.

На момент рождения Лизы Путин находился в браке с Людмилой Шкребневой и воспитывал двух дочерей. И о разводе он объявил только в 2013 году. Однако со Светланой Кривоногих его связывала многолетняя дружба, еще с 1990-х.

Глеб Караулов отметил, что в Федеральной охране стараются о детях Путина не говорить и имен не называть. Это касается не только Елизаветы Кривоногих, но и совместных детей российского диктатора и Алины Кабаевой. А их по данным расследователей уже трое.

Однако экс-офицер отметил, что все результаты расследований "Проект" - правда. И нет никаких сомнений, что у Путина есть еще одна внебрачная дочь.

Кроме того, через сотрудников охраны проходят списки работников и членов семьи, гостей и других людей из многочисленной свиты российского диктатора. Однако у многих есть свои зашифрованные имена и используются самые простые фамилии - Иванов, Петров и так далее.

Фото: Дочь Путина и Светланы Кривоногих - Елизавета (Луиза)

Стоит отметить, что до начала полномасштабного вторжения России в Украину, Елизавета вела открытую страницу в Instagram. Она хвасталась поездками, своими успехами, собственным брендом. После начала войны на нее обрушилось море хейта и она удалила большинство снимком и аккаунт закрыла.

Дочерей Путина охраняют офицеры ФСО

По словам Глеба Караулова, старших дочерей российского диктатора регулярно охраняют работники Федеральной службы охраны. Речь идет о Катерине Тихоновой и Марии Воронцовой.

Охрана сопровождает женщин во всех резиденциях, где они останавливаются. Однако наблюдение проводится скрыто.

Об Алине Кабаевой и ее троих детях от Путина открыто в ФСО не говорят. Иногда в разговорах мелькали какие-то общие фразы о совместном проживании, но в общем - данные о личной жизни знает только ограниченное количество людей в окружении Путина.

Условия особой секретности

Как отмечает экс-охранник, в различных резиденциях Путина созданы идентичные кабинеты - чтобы нельзя было догадаться о том, где он находится на данный момент. Также российский диктатор любит заметать следы - он отправляет свой самолет в другой город и имитирует визит, а сам едет в какую-нибудь из своих резиденций.

Путин не пользуется интернетом, мобильным телефоном. Всю необходимую информацию он получает только от людей, которые непосредственно близки. И живет в своеобразном информационном вакууме.

"Сейчас он очень замкнулся. Оградил себя от всего мира всевозможными барьерами, тем же карантином, отсутствием информации. У него извратилось восприятие действительности", - рассказал Караулов.

Чаще всего российский диктатор бывает в своей резиденции на Валдае, и он действительно туда перемещается на специальном бронепоезде. И любой, кто хочет увидеться с Путиным лично, должен пройти двухнедельный карантин - в обязательном порядке.