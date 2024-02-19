Коханка Путіна. Хто така Катерина Мізуліна і що її пов'язує з "півнями"

Хто така Катерина Мізуліна

Катерина Мізуліна народилася 1 вересня 1984 року в Ярославлі. Її батько - доцент кафедри політології та політичного управління РАНХиГС Михайло Мізулін. Мати - депутат Госдуми, член Софеду Елена Мізуліна. Катя має брата - Николая Мізуліна, який старше на 6 років. Він одружений, живе за кордоном, на публіці не з'являється. Про особисте життя Катерини, точніше, про її чоловіка чи дітях - невідомо.

Катерина переїхала з батьками у Москву у шкільному віці. З дитинства цікавилась мистецтвом, вивчила багато іноземних мов - англійську, німецьку, китайську, індонезійську та французьку. Любить танцювати.

У 2010 році закінчила МДУ і почала працювати у сфері благодійності. Ще під час навчання працювала перекладачем з китайської мови у складі офіційних російських делегацій у Китаї. 2017 року була призначена директоркою Асоціації учасників ринку інтернет-індустрії "Ліга безпечного інтернету".

У своїй діяльності Мізуліна виступає за цензуру в інтернеті, за штрафи та інші санкції на адресу ЗМІ та соціальних мереж, що не виконують російське законодавство. Її ініціативи на цю тему регулярно опиняються у центрі уваги ЗМІ. Від її критики постраждало багато сайтів та діячів культури.

Фото: instagram.com/Катерина Мізуліна

До чого тут "півні"?

У своєму виступі 26 травня 2022 року в МІА "Росія Сьогодні" назвала громадян Росії, які виїхали, не згодних з вторгненням Росії в Україну, "півнями, що кукурікають", а їхній від'їзд з країни - очищенням від небажаних громадян. Чергові погрози прозвучали щодо Гугла і Вікіпедії: "Спочатку зачистимо Україну від нацистів і бандерівців, а тоді дійдемо до Гугла і Вікіпедії" - заявила Мізуліна.

29 січня 2024 року Мізуліну занесено до санкційного списку 27 країн Євросоюзу за порушення прав людини та "серйозні та систематичні порушення свободи вираження думок".

Мізуліна та Путін

У ЗМІ з'явилася інформація, що Катерина Мізуліна, донька фанатично пропутінського та антиукраїнського сенатора - нова коханка Путіна.

Російська правозахисниця Ольга Романова сказала "Катя Мізуліна повністю в смаку Путіна. Цей ***** тип Барбі завжди підходив йому дуже добре". Місцеві ЗМІ також кажуть, що вони зблизилися.

Романова порівняла її з колишньою коханкою Путіна Світланою Кривоногих, власницею стриптиз-клубу та мультимільйонером у Санкт-Петербурзі та імовірно матір'ю коханої доньки Путіна Луїзи, 20 років.

Ольга сказала: "Путіну 71 рік, давайте не будемо ставитися до віку. Загалом, чоловік у повному розквіті, чому б і ні? Адже Каті Мізуліній 39 років... Ще не будемо забувати... вона за традиційні цінності. Так само як давня партнерка Путіна Аліна Кабаєва".

Фото: instagram.com/Катерина Мізуліна

Раніше Мізуліной приписали роман з відомим російським виконавцем SHAMAN. Перші чутки про близькі стосунки голови Ліги безпечного інтернету та співака SHAMAN (Ярослав Дронов) з'явилися влітку 2023 року, коли Мізуліна опублікувала у своїх соціальних мережах спільні фото. Вона зізнавалася, що слухає лише пісні Дронова та гімн Росії.

Скандали з Мізуліною

У квітні 2023 року Мізуліна у своєму Telegram-каналі повідомила, що акаунти співака Єгора Кріда та популярного російського блогера В'ячеслава Леонтьєва (Buster) були заблоковані на сервісі Twitch.

"Єгор Крід, Buster, та PlohoyParen заблоковані на платформі Twitch. Це пов'язано з тим, що їхні сторінки внесені до реєстру заборонених сайтів Роскомнаглядом після звернення Ліги безпечного інтернету з незаконної реклами онлайн-казино у цих стримерів", - пояснила вона.

У листопаді минулого року повідомлялося, що Крід подав позов про захист честі та гідності проти Катерини Мізуліної.

Також у 2023 році вона пропонувала відправити Даню Мілохіна до лав Збройних сил Росії, дізнавшись, що він повернувся до країни. Після цього артист виїхав за кордон.

"Блогер не був раніше призваний до лав Збройних сил Росії, хоча, за наявною інформацією, підстав для відстрочення немає. Цей крок сприятиме патріотичному вихованню", - казала Мізуліна.

Фото: instagram.com/Катерина Мізуліна

9 лютого голова Ліги безпечного інтернету виступила із лекцією перед студентами Казанського федерального університету. Деякі ЗМІ та Telegram-канали заявили, що під час бесіди десятки молодих людей нібито встали зі своїх місць та залишили зал.

У ході конференції Мізуліна також посперечалася з одним зі студентів на тему роботи організації. Молода людина заявила, що багато хто їде з Росії саме "через доноси".

"Сотні тисяч росіян залишають країну безповоротно через те, що знову починається історія з доносами!" - сказав він.

Мізуліна у відповідь на це попросила студента оперувати фактами та пояснила, як влаштовано роботу її організації. Вона зазначила, що до Ліги безпечного інтернету може вступити будь-який громадянин. За її словами, всю необхідну інформацію громадські працівники передають у поліцію, а далі до суду, який призначає експертизу, лише після цього вирішується питання про штрафи.

Не пощастило і діячеві ліберальної думки Юрію Дудю: у червні 2021 року Мізуліна знайшла в його інтерв'ю з Івангаєм та Моргенштерном пропаганду наркотиків і звернулася до МВС - для перевірки інтерв'ю. На Дудя порушили справу і після оштрафували на 100 000 рублів.

У лютому 2022 року Ліга безпечного інтернету попросила Мін'юст перевірити Дудя на іноземне фінансування. А 2022 року його оштрафували ще й за гей-пропаганду, причому в цей момент він уже вважався у списку іноагентів. І оштрафували, за словами Мізуліної, знову за інтерв'ю: вже з художником Федором Павловим-Андрійовичем.

Нині Юрій живе за кордоном та активно викладає інтерв'ю з людьми, які виступають проти війни.

Скандально відомий репер Моргенштерн потрапив до зони уваги Мізуліної у 2021 році. За її словами, він і "йому подібні виродки" пропагують у своїй творчості деструктив та наркотики.

В інтерв'ю Мізуліна заявила, що Алішер Моргенштерн отримує фінансування від іноземних держав. А вже у травні 2022 року його додали до списку іноагентів. У результаті Моргенштерн втратив 80% прибутків від реклами - як і половина інших блогерів-іноагентів із топ-10. І виїхав із країни.

Фото: instagram.com/Катерина Мізуліна