Стало известно, где живут Путин и Кабаева: уникальные кадры

Российский диктатор Владимир Путин и гимнастка Алина Кабаева живут вместе в огромной резиденции на Валдае. Для Кабаевой и вероятных младших детей Путина там построен специальный деревянный терем. Также стало известно, как живут дети диктатора и откуда президент РФ берет средства.

Путинский общак

Основной источник средств у Путина и его семьи - это офшорная кипрская компания Ermira Consultants. Доли этой компании записаны в предприятиях Путина, а также на приближенных к президенту РФ лиц. Именно через нее проходят покупки элитной недвижимости и отмываются средства.

Компания была основана в 2003 году и ею пользуется несколько влиятельных бизнесменов, юристов и близких людей из окружения Путина.

Также в работе этой компании задействованы несколько не связанных друг с другом деловыми отношениями людей из окружения диктатора. Но по словам источника, единственный настоящий владелец Ermira - Владимир Путин.

Где живут Путин и Кабаева

По данным журналистов, Владимир Путин и Алина Кабаева уже много лет живут вместе - в огромной резиденции на Валдае. Там же часто бывают помощницы и двоюродные сестры гимнастки. Одна из сестер имеет собственное жилье неподалеку.

Территория резиденции на Валдае

Для Алины Кабаевой и ее детей построили отдельный деревянный терем на территории резиденции на Валдае. Также есть еще один отдельный дом для нее - рядом с дворцом Путина.

В 2021 году возле личного дома гимнастки построили отдельный причал. Лодкой с этого причала можно переплыть канал и оказаться в парке площадью 28 гектаров.

Апартаменты Путина на Валдае

Вся территория президентской резиденции на Валдае считается заповедником, в том числе и территория Валдайского национального парка. Но в 2018 году там построили тайную железную дорогу, по которой Путин приезжает в резиденцию на своем бронепоезде.

И существует даже специальный вокзал на станции "Москва-Каланчевская", который окружен высоким забором с колючей проволокой. Именно туда и прибывает бронепоезд.

В лесу рядом с резиденцией была возведена большая игровая площадка, а на месте бывших вертолетных площадок - трасса для картинга.

Дети Путина и Кабаевой

Известно, что первый общий ребенок у Путина и Кабаевой родился в 2015 году - в очень дорогой клинике в Швейцарии.

Второй ребенок, вероятнее всего, родился в 2019 году - на территории России. Для родов приезжали те же самые врачи, из швейцарской клиники.

Какая еще недвижимость у Путина и его любовницы

У Алины Кабаевой есть пентхаус - самый большой в России. Он расположен в жилом комплексе "Королевский парк" в Сочи. Его купили на средства кипрской офшорной компании.

Площадь этого пентхауса - 2600 кв. метров. Там есть бассейн, кинотеатр, патио, собственная вертолетная площадка. Дизайн пентхауса разрабатывал Валентин Юдашкин.

Кроме этого пентхауса, Кабаевой принадлежит еще две квартиры в ЖК "Королевский парк". Главная квартира записана на Олега Руднева, давнего номинала Путина.

Апартаменты Кабаевой в Сочи

Еще несколько квартир в ЖК - на бабушку Кабаевой, Анну Зацепилину. Стоит отметить, что гимнастку в апартаментах в Сочи не видели уже несколько лет.

Так в реальности выглядит дом бабушки Алины Кабаевой

В целом у Кабаевой и ее близких есть недвижимости в общей сумме на $120 млн. Только на бабушку гимнастки в целом оформлено недвижимости примерно на 1,1 млрд рублей.