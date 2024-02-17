Кох из риса и яблок: невероятно вкусное блюдо старинной украинской кухни
Кох - это забытое название известного блюда. И это нечто среднее между пудингом и запеканка. Это блюдо имеет австро-венгерское происхождение и известно также в Италии и на Балканах, но в Украине его готовят уже очень много лет и привнесли в рецептуру свои изюминки. В них добавляется много сливок и молока, поэтому блюдо имеет очень мягкую и влажную текстуру. А готовится или из риса, или из манной крупы, в тесто добавляются яблоки, изюм, сливы.
Как приготовить кох из риса и яблок, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт известной галицкой кулинарки пани Стефы.
Что вам понадобится
- Рис - 1 стакан
- Сливки - 1 стакан
- Молоко - 1 стакан
- Сахара - немного, по своему вкусу
- Яйца - 3 шт.
- Яблоко - 2 шт.
- Изюм - немного, по своему вкусу
- Цинамон, ванилька или ванильный сахар
Как готовить яблоко и рис
Рис хорошо вымойте, залейте водой и дайте немного постоять.
Воду слейте, переложите в кастрюльку, залейте сливками и молоком (сначала пол порции), добавьте ванильку, сахар и варите на медленном огне 15 мин после закипания. Если вся жидкость впиталась - долейте еще, но рис не должен быть жидким, только влажным. Выключите и остудите.
Вбейте 3 желтка, вымешайте. Добавьте грубо порезанные яблоки, изюм, взбитые с ложкой сахара белки и слегка вымешайте.
Выложите в тортовницу или форму, смазанную растительным маслом и присыпанную тертой булкой и пеките где-то с час при 180 градусах.
Нарезайте на кусочки холодным. К коху подходит джем с кислинкой, ягоды, молоко и какао.
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