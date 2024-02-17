Кох з рису та яблук: неймовірно смачна страва старовинної української кухні

Кох - це забута назва відомої страви. І це щось середнє між пудингом та запіканкою. Ця страва має австро-угорське походження і відома також в Італії та на Балканах, але в Україні її готують вже дуже багато років та привнесли у рецептуру свої родзинки. В кох додається багато вершків та молока, тому страва має дуже м’яку і вологу текстуру. А готується або з рису або з манної крупи, в тісто додаються яблука, родзинки, сливи.

Як приготувати кох з рису та яблук, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на рецепт відомої галицької кулінарки пані Стефи.

Що вам знадобиться

Рис - 1 склянка

Вершки - 1 склянка

Молоко - 1 склянка

Цукру - трохи, до свого смаку

Яйця - 3 шт.

Яблуко - 2 шт.

Родзинки - трохи, до свого смаку

Цинамон, ванілька або ванільний цукор

Як готувати кох з рису та яблук

Рис добре вимийте, залийте водою і дайте трохи постояти.

Воду злийте, перекладіть в банячок, залийте вершками й молоком (спочатку пів порції), додайте ванільку, цукор і варіть на повільному вогні хв 15 після закипання. Якщо вся рідина ввібралася – долийте ще, але рис не має бути рідким, тільки вогким. Вимкніть і вистудіть.

Вбийте 3 жовтки, вимішайте. Додайте грубо порізані яблука, родзинки, збиті з ложкою цукру білки та легенько вимішайте.

Викладіть в тортівницю або форму змащену олією і присипану тертою булкою і печіть десь з годину при 180 градусах.

Нарізайте на шматочки холодним. До коху пасуватиме джем з кислинкою, ягоди, молоко та какао.