Вкусные батуринские коржики по 110-летнему рецепту: такими лакомились гетманы

Батуринские коржики - очень вкусная и ароматная выпечка к чаю или кофе. При гетманском дворе часто устраивали так называемые обеды и пиры. А стол поражал своим изяществом и разнообразием блюд. Многие продукты и специи завозились из Европы и других стран.

Как приготовить батуринские (гетманские) коржики, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Вселенная Рецептов".

Что вам понадобится

Желтки вареные - 3 шт.

Желтки сырые - 3 шт.

Сахар - 100 г

Белое вино - 50 мл

Масло - 200 г

Сметана - 100 г

Орехи - 200 г

Мука - 500 г

Посыпка: орехи, сахар

Для смазывания: желток

Как готовить батуринские коржики

Протрите вареные желтки через сито или натрите на мелкой терке. Смешайте перетертые желтки, 3 сырых желтка. Затем добавьте сметану, сахар, белое вино и снова вымешайте.

Сложите в миску теплое сливочное масло и хорошо разотрите венчиком или взбейте миксером. Добавьте муку и толченый миндаль, хорошо перемешайте до однородности. Орехи можно брать любые.

Раскатайте тесто и вырежьте лепешки формочками для печенья и выложите их на противень, устланный пергаментной бумагой.

Обмажьте желтком, посыпьте измельченным миндалем с сахаром, проколите вилкой и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.