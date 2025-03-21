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Какого витамина чаще всего не хватает в организме: вы никогда не догадаетесь

Пятница 21 марта 2025 16:42
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Какого витамина чаще всего не хватает в организме: вы никогда не догадаетесь Фото: Какого витамина чаще всего не хватает в организме (Unsplash)
Автор: Людмила Жукова

Дефицит витаминов может вызвать усталость, проблемы с кожей, иммунитетом, настроением. Но какого именно витамина чаще всего не хватает организму и как это проявляется?

Ответ на этот вопрос - ниже в материале РБК-Украина (проект Styler).

Какого витамина больше всего не хватает организма?

Речь идет о витамине D - ключевом элементе для крепкого здоровья костей, иммунитета и общего самочувствия.

Основной источник этого витамина - солнечный свет. Он синтезируется в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей. Однако из-за современного образа жизни, работы в офисах, недостаточного пребывания на солнце и использования солнцезащитных средств уровень этого витамина в организме часто оказывается низким.

Дефицит витамина D чаще встречается у жителей северных стран, людей с темной кожей, пожилых людей, а также у тех, кто придерживается веганского или малоразнообразного рациона.

К чему приводит недостаток витамина D?

Низкий уровень витамина D может вызвать:

  • ослабление иммунитета;

  • повышенную утомляемость;

  • проблемы с костями и зубами (риск остеопороза и кариеса);

  • депрессию и плохое настроение;

  • повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Как предотвратить дефицит витамина D?

Чтобы поддерживать нормальный уровень витамина D, врачи рекомендуют:

  • Проводить больше времени на солнце (по крайней мере 15-30 минут в день, особенно в утренние и вечерние часы).

  • Употреблять продукты, богатые витамином D, такие как жирная рыба (лосось, тунец, сардины), яйца, молочные продукты и печень.

  • Принимать витаминные добавки, особенно в осенне-зимний период, когда солнечного света недостаточно.

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В материале использованы такие источники - Mirror, BBC Health, МОЗ.

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