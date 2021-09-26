Українцям загрожує зниження пенсій на 10%: у Мінсоцполітики зробили заяву

В Україні пенсії можуть скоротитися на 10% в перспективі, і замість нинішніх 30% від зарплат громадяни отримуватимуть тільки 20%. Причиною такого зниження здатні послужити демографічні зміни.

Про це заявила глава Мінсоцполітики Марина Лазебна в ході виступу на круглому столі "Пенсійна реформа в Україні: бути чи не бути".

Чиновник зазначила, що в Україні в 2004 році була введена страхова пенсійна система, що передбачає схему - чим більша зарплата і стаж у громадянина, тим більше і сума пенсії.

"Років п'ять це працювало нормально, пенсії складали 57-60% від заробітку. Це були хороші показники. Але потім через демографічні зміни, популістичні, непродумані та несистемні рішення пенсійна система стала недофінансованою та несправедливою. В результаті, сьогодні пенсії складають 30% від зарплат, а в перспективі через демографію матимемо 20%. І охоплення страховою пенсійною системою знижується", - розповіла Лазебна.

За словами міністра, уряд має візію і дорожню карту побудови "стійкої, всеохоплюючої" пенсійної системи, яка враховує інтереси кожної категорії пенсіонерів і працюючих людей, у тому числі тих, хто не отримає необхідного стажу.

"Насправді, система підтримки літніх людей, яку ми будуємо, не обмежується трьома рівнями пенсійної системи... На сьогодні ми фактично заклали основи 5-рівневої системи соціальної підтримки людей. Вона дає кожному пенсійну перспективу. І обов'язкові пенсійні накопичення - невід'ємна частина цієї системи", - наголосила Лазебна.