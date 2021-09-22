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Пенсіонерам в Україні перерахують виплати: кому додадуть 1,5 тисячі

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Середа 22 вересня 2021 10:22
Пенсіонерам в Україні перерахують виплати: кому додадуть 1,5 тисячі Колаж РБК-Україна: пенсіонерам в Україні перерахують виплати
Автор: Світлана Мащенко

Пенсіонерам в Україні перерахують виплати наступного року завдяки двоетапному підвищенню мінімальної пенсії - у липні та грудні 2022-го.

Про це говориться у проекті бюджету України на 2022-й рік.

Законопроект на 2022-й рік передбачає підвищення "мінімалки" з 1934 до 2093 грн. При цьому максимальна пенсійна виплата збільшиться на 1590 грн - до 20 930 грн.

Зазначимо, що мінімальна пенсія прикріплена до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Зараз її розмір становить 1 854 гривні.

Як перераховуватимуть пенсії до кінця 2021-го і в 2022-му:

  • З 1 грудня 2021 року - 1 934 грн;
  • З 1 липня 2022 року - 2 027 грн;
  • З 1 грудня 2022 року - 2 093 грн.

Раніше ми писали, що українським пенсіонерам назвали дату щомісячних доплат. Стало відомо, хто і скільки отримає додатково.

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