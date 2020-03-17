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МОЗ допустив продовження карантину через коронавірус

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 14:45
МОЗ допустив продовження карантину через коронавірус
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Рішення щодо продовження карантину буде ближче до завершення діючого терміну карантину

Українська влада не виключає введення заходів реагування у разі масового поширення коронавірусу на території України. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що карантин триватиме з урахуванням епідемічної ситуації в сусідів, в країнах Європейського союзу та на території України.

"Всі заходи, які ми робимо, сьогодні ми робимо з превентивною метою. В той же час ми не виключаємо введення заходів реагування у разі масового поширення захворюваності на території України", - зазначив він.

Він додав, що МОЗ буде виходити з позицією до Кабінету міністрів ближче до дати завершення діючого терміну карантину.

Нагадаємо, президент Інституту Роберта Коха, який входить в систему охорони здоров'я Німеччини, заявив, що пандемія коронавірусу у світі може тривати протягом двох років. За його прогнозом, в кінцевому підсумку від 60 до 70% населення планети буде заражене, одужає і набуде імунітету.

Також джерела РБК-Україна повідомляли, що в Україні поки не будуть вводити надзвичайну ситуацію в областях. На даний момент НС ввели лише у Житомирській та Чернівецькій областях.

Станом на 17 березня в Україні 7 випадків зараження коронавірусом. Зокрема, два випадки в Києві, чотири - в Чернівецькій області та одне - в Житомирській області.

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