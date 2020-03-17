Кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 180 тисяч

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Померли від коронавірусу у світі понад 7 тисяч осіб

У світі кількість інфікованих людей коронавірусом COVID-19 перевищила 180 тисяч осіб, понад 7 тисяч померли. Такі дані станом на 13:00 опублікував Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

Згідно з даними, кількість в світі заразилися коронавірусом 183 тисячі 304 людини. При більше половини заражених знаходиться за межами Китаю, де зафіксовано 81 тисячу 58 випадків COVID-19.

Всього в світі померли від коронавіруса 7166 осіб, з них 3111 в китайській провицнии Хубей. Одужали 79731 осіб.

За межами Китаю найбільш постраждалої від коронавіруса є Італія. Там зафіксовано 27980 випадків коронавіруса, 2158 осіб померли.

Раніше РБК-Україна писало, що пандемія коронавіруса в світі може тривати протягом двох років. Медики прогнозують, що до 70% населення Землі перехворіє коронавірусом.

Відзначимо, в Україні за станом на 17 березня зафіксовано 7 випадків коронавіруса - 4 в Чернівецькій області, 1 (летальний) в Житомирській і 2 у Києві. При цьому четверо українців заразилися всередині країни, вони не виїжджали за кордон.