Євро-2020 буде відкладений на рік через коронавірус

Фото: Євро-2020 не відбудуться в заплановані терміни (uefa.com)

Чемпіонат не відбудеться у заплановані терміни

Чемпіонат Європи з футболу 2020 року буде відкладено через пандемію коронавірусу. Про це інформується в Twitter Федерації футболу Норвегії.

Згідно з повідомленням, УЄФА, який ще не підтвердив це рішення, запропонував перенести турнір в період з 11 червня по 11 липня наступного року для того, щоб дозволити завершити розіграш національних чемпіонатів.

UEFA har bestemt at EM utsettes til 2021. Det skal spilles fra 11. juni til 11. juli neste år. Mer informasjon kommer. — NorgesFotballforbund (@nff_info) March 17, 2020

Від початку Євро-2020 повинен був пройти з 12 червня по 12 липня. Планувалося, що матчі континентального турніру приймуть 12 міст (Амстердам, Баку, Більбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублін, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим і Санкт-Петербург).

Через епідемію було призупинено проведення низки клубних турнірів, серед яких англійська Прем'єр-ліга, французька Ліги 1, іспанська Прімера, італійська Серії А. Також УЄФА призупинив розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Українська Прем'єр-ліга поки не оголошувала про скасування матчів чемпіонату. Поєдинки наразі проводяться без глядачів.

У фінальну частину Євро-2020 пробилася і збірна України. Команда Андрія Шевченка зіграє в групі з Нідерландами та Австрією. Третій суперник визначиться після плей-офф Ліги Націй.