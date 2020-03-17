ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Євро-2020 буде відкладений на рік через коронавірус

Новини » Спорт     17.03.2020 - 14:44
Євро-2020 буде відкладений на рік через коронавірус
Фото: Євро-2020 не відбудуться в заплановані терміни (uefa.com)

Чемпіонат не відбудеться у заплановані терміни

Чемпіонат Європи з футболу 2020 року буде відкладено через пандемію коронавірусу. Про це інформується в Twitter Федерації футболу Норвегії.

Згідно з повідомленням, УЄФА, який ще не підтвердив це рішення, запропонував перенести турнір в період з 11 червня по 11 липня наступного року для того, щоб дозволити завершити розіграш національних чемпіонатів.

Від початку Євро-2020 повинен був пройти з 12 червня по 12 липня. Планувалося, що матчі континентального турніру приймуть 12 міст (Амстердам, Баку, Більбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублін, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим і Санкт-Петербург).

Через епідемію було призупинено проведення низки клубних турнірів, серед яких англійська Прем'єр-ліга, французька Ліги 1, іспанська Прімера, італійська Серії А. Також УЄФА призупинив розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Українська Прем'єр-ліга поки не оголошувала про скасування матчів чемпіонату. Поєдинки наразі проводяться без глядачів.

У фінальну частину Євро-2020 пробилася і збірна України. Команда Андрія Шевченка зіграє в групі з Нідерландами та Австрією. Третій суперник визначиться після плей-офф Ліги Націй.

Коронавірус в Україні і світі: головні новини 17 березня Радбез ООН відклав засідання на тиждень через коронавірус
Новини України УЕФАЄвро-2020Коронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся