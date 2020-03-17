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Кого вбиває коронавірус: з'явилася свіжа статистика

STYLERКоронавірус    17.03.2020 - 16:09
Кого вбиває коронавірус: з'явилася свіжа статистика
Коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус особливо небезпечний для людей з хронічними захворюваннями

Коронавірус призвів до більш ніж 7 тисяч смертей по всьому світу. За офіційними даними в Україні померло від COVID-19 вже дві людини. Причин, за якими відбуваються летальні випадки, - маси. Серед них і хронічні захворювання, і низький рівень імунітету, і нездатність організму своєчасно реагувати на вірусний агент в літньому віці.

В мережі опублікували цікаву статистику смертей, викликаних ускладненнями від коронавіруса. Так, середній вік померлих становить 79,4 року. Це на 15 років вище, ніж в цілому в інфікованих коронавірусом пацієнтів. За даними медиків, 71,6% померлих - чоловіки. Всього відомо лише про два випадки смерті людей, які були молодше 40 років.

Скільки людей і в якому віці помирає – видно на графіку.

Кого вбиває коронавірус: з'явилася свіжа статистика

Смертність від коронавіруса (фото з відкритих джерел)

За даними фахівців, вирішальну роль відіграє наявність хронічних патологій, які вже були у померлих від інфекції COVID-19.

Так, найпоширеніші хронічні патології у померлих:

  • артеріальна гіпертензія - 76,5%
  • ішемічна кардіопатія - 37,3%
  • цукровий діабет - 37,3%
  • миготлива аритмія - 26.5%
  • рак, активний протягом останніх 5 років - 19,4%
  • хронічна ниркова недостатність - 17,5%
  • хронічна обструктивна хвороба легень - 9,7%
  • перенесений інсульт - 8,2%
  • хронічна гепатопатія - 7%
  • деменція - 4,5%

Також була опублікована статистика по симптомах, які супроводжували захворювання:

  • задишка - 83%
  • підвищена температура - 80%
  • кашель - 45%
  • кровохаркання - 4%
  • діарея - 4%

Також варто відзначити, що в недавньому дослідженні китайських вчених з'ясувалося, що люди з II групою крові мають на 20% більше шансів заразитися новою коронавірусною інфекцією COVID-19, тоді як люди з І – найменше у порівнянні з іншими групами крові

Нагадаємо, що раніше МОЗ допустив продовження карантину через коронавірус.

Раніше повідомлялося, що Євро-2020 буде відкладено на рік через коронавірус.

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